Byla pro něj velká čest koučovat mužstvo proti Slavii Praha, vyzvat elitní český tým, pravidelného účastníka evropských pohárů. Také trenér fotbalistů Kroměříže Bronislav Červenka si nevšední souboj s Trpišovského partou náležitě užil, byť myšlenkami byl už při sobotním druholigovém zápase s Vlašimí. „Bude to klíčový zápas,“ tuší kouč Hanáků.

Nástup fotbalistů Kroměříže a Slavie Praha | Video: Libor Kopl

Vyhnat z hlavy středeční utkání ale nebude jednoduché. Pro Kroměříž šlo o velkou událost, mimořádný svátek. Vždyť utkání sledovaly více než čtyři tisícovky diváků. Také Červenku, který zařadil do sestavy syna Patrika, podporovala manželka a další synové.

„Bylo nádherné vidět plný stadion, ale musím se přiznat, že jsem celou dobu přemýšlel o Vlašimi. Koho vystřídat, komu trochu ulevit,“ přiznává.

Červenka paradoxně mužstvo v tomto týdnu chystá na dva těžké duely se „Slavií“. Pohárový střet s účastníkem základní skupiny Evropské ligy mají Moravané za sebou, o víkendu je čeká náročná šichta s Vlašimí, což je vlastně farma pražské Slavie a spousta hráčů prošla akademií

„Oba týmy hrají podobným stylem. Podobný zápas nás čeká i v sobotu. My jsme si to teď otestovali a já věřím, že nabité zkušenosti nám pomohou i o víkendu,“ pronesl.

Kroměříž jako druholigový nováček ve vyšší soutěži stále sbírá zkušenosti. Po třetině soutěže je s deseti body až třináctá. „Za sebou máme odehraných teprve deset zápasů. Pořád je to krátká doba. Někomu to potrvá celou sezonu, třeba i déle. Kluci každým zápasem získávají sebevědomí, zkušenost,“ říká.

Povedený duel s Pražany Hanákům jistě v dalších těžkých duelech dodá kuráž. „Zápas kluky stoprocentně posílí,“ nepochybuje. „Narazili jsme na soupeře obrovských kvalit. I když hosté nebyli v plné síle, většina hráčů dostává šanci, nastupuje v lize nebo dokonce v Evropě,“ přidává.

Kroměříž proti favoritovi rozhodně nepropadla. V obou poločasech inkasovala jednou, Skóre ve 35. minutě otevřel aktivní Jurásek a pojistku přidal v 56. minutě po individuální akci Chytil.

„Zápas jsme odehráli s přijatelným výsledkem a se ctí,“ těší Červenku.

„Kluci hlavně v prvním poločase poznali kvalitu Slavie, která držela balon a my běhali bez míče, což v tomto horkém počasí bylo náročné. Do obdrženého gólu jsme se drželi. Soupeře jsme nepouštěli do vyložených šancí, obrannou fázi jsme dobře zvládali. Bohužel jsme soupeři po velmi jednoduché situaci a nákopu z půlky darovali gól,“ hodnotí domácí trenér.

Životní zápas Hanáků: Houser má dres Tecla, Cupák konverzoval s Masopustem

Zatímco Moravané poctivě bránili, vpředu moc nebezpeční nebyli. „Nebyla odvaha ani síla,“ ví.

Hanáci i po změně stran chtěli pečlivě a trpělivě bránit, protože moc jiných možností neměli. „Věděli jsme, že se Slavií nemůžeme hrát otevřenou hru nahoru a dolů. Tím, jak nám docházely síly, tak si hosté vytvořili několik brankových situací, my jsme útočili jenom sporadicky. Dvě nebo tři zajímavé momenty tam od nás byly, gól jsme však nedali,“ mrzí kouče.

Nejblíže brance byl hlavičkující Cupák, brankář Kolář ale balon skvělým zákrokem vytáhl na břevno. „Je to škoda hlavně kvůli divákům, že to tam nespadl. Byl by to takový bonbonek pro lidi. Neříkám, že by to něco změnilo, ale bylo by to určitě zajímavé,“ je přesvědčený.