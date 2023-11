(ROZHOVOR/ Jen čtyři měsíce vydržel trenér Martin Onda na lavičce divizního Strání. Celek od hranic ze Slovenska opouští překvapivě, ještě před koncem zimní pauzy. V době, kdy je tým na prvním místě, vládne divizi E.

Trenér Martin Onda | Foto: cskub.cz

Třiapadesátiletý odborník ale neprchá. Naopak, Zelničky opouští s těžkým srdcem.

Nemohl ale jinak. Kouč, který před posledním angažmá ve Strání, působil v Napajedlích, Spytihněvi, Zlíně, Otrokovicích či v Uherského Brodu má před sebou životní šanci, velkou výzvu. Bývalý hráč Zlína kývl na nabídku druholigové Kroměříže, kde střídá Bronislava Červenku.

Na svá bedra si naložil těžký úkol, Hanáckou Slavii má dovést k záchraně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Profesionální klub povede v kariéře vůbec poprvé. „Moc váhat se nedalo," přiznává v rozhovoru pro Deník.

Překvapila vás nabídka Kroměříže? Měl jste vůbec nějaký čas na rozmyšlenou? Váhal jste dlouho?

Samozřejmě že mě mile překvapila. Toho času na rozmyšlenou opravdu moc nebylo, ale to je asi vzhledem k nastalé situaci v Kroměříži pochopitelné. Takže se ani nějak váhat nedalo. Jelikož mám doma velké fotbalové fanynky, tak debata určitě proběhla, ale jak říkám, bylo to velmi narychlo.

Co nakonec rozhodlo, že jste kývl na nabídku Hanácké Slavie?

Klub jako takový. Hanáckou Slavii samozřejmě sleduji dlouhou dobu. Mnohokrát jsem proti ní stál v roli soupeře, naposledy nedávno v MOL Cupu ve Strání, kdy jsme Kroměříž celkem potrápili. Postup do druhé ligy jsem Hanákům moc přál. V týmu znám plno hráčů a myslím si, že je pro náš region jenom dobře, že druhou ligu vykopali.

Strání se vám asi nepouští lehce, že? Předčilo krátké angažmá vaše představy?

Tak tohle je kapitola sama pro sebe. Nedá se pár řádky popsat, jak mi tento klub během krátkých čtyřech měsíců přirostl k srdci. Maximální vstřícnost, zaujetí a pracovitost všech lidí, kteří se na Strání okolo fotbalu pohybují, jsem se snažil se vším úsilím tomuto klubu vrátit. Je to pro mě velmi těžký odchod, ale takový je sport. Velmi rád se do Strání budu vracet a pevně věřím, že budou kluci v nastoleném trendu pokračovat a udrží první příčku až do konce sezony.

Teď jdete do druhé ligy. Berete to jako splnění snu, největší výzvu kariéry?

Určitě obojí. Je to přece profesionální soutěž, a ještě k tomu v našem Zlínském kraji. Pro mě osobně je to velká výzva, a i když je vše teď tak hektické, budu se ze všech sil snažit, aby se v Kroměříži hrála profesionální soutěž i v dalších letech.

Bude těžké navázat na práci trenéra Červenky?

Jiná možnost než na Broňovu práci navázat ani není. Určitě se na některé věci budu dívat svýma očima a něco se změní, ale minimálně v posledních dvou kolech sezony se od jeho práce odrazit musím.

Co říkáte na kroměřížský tým? V čem jsou jeho přednosti, na čem je potřeba zapracovat?

Většinu hráčů znám. Některé jsem v minulosti trénoval, mnoho dalších jsem několikrát zažil v roli soupeře, takže určitě nejdu do neznámého prostředí. Z hráčů cítím velké odhodlání a věřím, že ho dokážeme přenést do dvou posledních podzimních velmi těžkých utkání. Velká část výkonu je v hlavě a to je teď moje hlavní práce. Těším se na spolupráci se dvěma novými asistenty Martinem Surynkem a Tomášem Machálkem a věřím, že budou důležitou součástí našeho týmu.

Sledoval jste zápasy druhé ligy? Víte, co vás čeká?

Ano, sledoval. Myslím, že vím, co mě čeká. Ale na tuhle otázku už je potřeba odpovídat v množném čísle. Takže, všichni v klubu víme, co nás čeká, jaký je náš cíl a určitě uděláme maximum pro jeho splnění!