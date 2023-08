Popište, jak vypadal váš první druholigový gól?

Bylo to z rychlého protiútoku, kdy jsem se rozhodl podpořit kluky a vydal se směrem dopředu. Asi pětadvacet metrů od hostující brány jsem dostal zpětnou přihrávku a jediné, na co jsem myslel, byla střela na bránu. Naštěstí vyšla parádně a zapadla do šibenice.

Vyjde vás první branka v novém klubu hodně draho?

Určitě to trošku zabolí. (úsměv)

Pomůže vám nádherná trefa do základní sestavy?

Cesta do základní sestavy tady vede přes silnou konkurenci. Bude náročná, ale věřím, že se do ní tvrdou prací a třeba i takovými góly dostanu.

Jaké dojmy ve vás zanechala domácí druholigová premiéra?

Domácí premiéra byla skvělá! Na první zápas dorazilo hodně diváků, atmosféra byla výborná. Stadion i trávník byly perfektně připravené. Byla to zároveň první druholigová výhra, takže diváci stejně jako my hráči museli byt nadšení.

Kroměříž při domácí premiéře zdolala Prostějov. Pomohlo i vyloučení Silného

Už jste se zabydlel v klubu, ve městě?

V klubu jsem se zabydlel od prvního dne. Je tady skvělý kolektiv, který nám všem nováčkům velice pomohl. Opravdu se tady cítím výborně. Kroměříž je nádherné město. Se spoluhráči často chodíme na procházky, poznáváme různá místa. Například centrum města je krásné. Bydlím v bytě s Honzou Fulnekem.

Měl jste v létě i jinou možnost než jít do Kroměříže?

Nabídky z ostatních klubů jsem řešil společně s agentem. Shodli jsme se na tom, že Kroměříž bude pro můj postup v kariéře nejlepší volba. Navíc nás sem z Baníku přišlo hodně, o to jsem měl jednodušší se zde zabydlet. Řeč padla i o Hlučíně, ale už před koncem sezony jsem věděl, že se chci posunout o soutěž výš, právě do druhé ligy.

Co si vlastně od angažmá v Hanácké Slavii slibujete?

Očekávám velký posun v kvalitě a rychlosti hry, mezi MSFL a druhou ligou jsem pocítil velký rozdíl, co se určitě týče kvality soupeřů a taktické připravenosti.

Vy jste vyloženě stoper nebo můžete hrát i na jiných pozicích?

Jsem především stoper, ale mám také odehraných několik zápasů na kraji obrany. Nemám však problém zaskočit i ve středu zálohy, kde se zároveň cítím velice dobře. V minulé sezoně jsem tam odehrál velké množství zápasů. Co se týče konkurence, ta je na každém postu velice silná, ať je to střed i kraj obrany, ale taky střední zálohu máme velice kvalitní.

Hanáky těší spolupráce s Baníkem, rozpočet po postupu navýšili o třetinu

Jak vzpomínáte na působení v mládeži Baníku?

V Baníku jsem prožil spoustu let. Vzpomínky jsou krásné. Jenom v tom nejlepším vzpomínám na všechny trenéry, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. Každým tréninkem jsme se posouvali dopředu, bylo to výborné období. Měl jsem také štěstí na skvělý kolektiv v každé kategorii od U15 až po béčko. Určitě rád vzpomínám na první sezónu v barvách Baníku, kdy jsme bojovali ve finále o mistra republiky.

Přirostl vám Baník v srdci?

Baník určitě v srdci mám. Za šest let, co jsem v něm zažil, jsem si odnesl spoustu krásných zážitků a skvělé fanoušky. Na ligové domácí zápasy jsem chodil, bral jsem to i jako motivaci, abych si někdy mohl na takových stadionech také zahrát.

Čemu se kromě fotbalu věnujete?

Zkoušel jsem dva roky na vysoké škole v Ostravě, bohužel to nevyšlo. Momentálně nestuduje, ale zároveň mám alespoň čas na to, abych se plně věnoval fotbalu, který je pro mě prioritní. Pocházím ze Šilheřovic, což je vesnice na Hlučínsku. Mezi záliby patří další sporty. Rád hraju tenis, hokej nebo jezdím na kole. Momentálně ve volném čase chodíme s kluky ráno na hřiště, nebo doma odpočívám.