„Jsem hlavně rád, že do jara vstupujeme jako aktivní tým. Víme, že asi budeme až do posledního kola hrát o záchranu, jsem ale pevně přesvědčený, že to zvládneme. Věřím, že i když nás před sezonou pasovali na outsidera soutěže a sestupující tým, tak prognózy nebudou naplněny a my budeme úspěšní a soutěž zachráníme,“ přeje si Heinz.

Velkou motivací pro nováčka je i zvýšený příjem z televizních práv od příští sezony. „Takto o tom i přemýšlíme,“ přiznává.

„Je pravda, že do klubu přiteče více peněz. Proto jsme mohli do přestupů a angažování hráčů trošku zainvestovat. Jelikož jsme na tom po podzimu solidně a máme velkou šanci na udržení, trošku jsme přidali peněz na posílení mančaftu. Ve druhé lize totiž chceme zůstat,“ říká.

Samozřejmě zvýšené finance od LFA musí Hanáci využít hlavně ke splnění licenčních podmínek. „Bude to zároveň zavazující, protože musíme mít fungující osvětlení, vyhřívaný trávník do dvou let a splňovat i další podmínky, abychom mohli v Kroměříži dělat profesionální fotbal,“ ví dobře.

Účast ve druhé nejvyšší soutěži ale Hanákům otvírá spousty dveří. Nejen v rámci města, Zlínského kraje, ale FAČR či právě LFA. „Všude jsou možnosti dosáhnout na nějaké finance,“ vnímá.

Devět bodů od baráže, cílem Hanáků ale zůstává záchrana. Pomoct mají posily

„Každá sezona přináší klubu nové možnosti, bohužel ta letošní je nejméně ohodnocená. I tak ale dokážeme s rozpočtem pracovat,“ přidává.

Heinze jenom mrzí, že FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA není v médiích více prezentovaná, taky fanoušků by mohlo chodit víc. „Je to velmi kvalitní soutěž. Zápasy jsou na vysoké úrovni. Mezi druhou a třetí ligou je obrovský rozdíl,“ tvrdí.

„Kdyby se to víc zlepšilo, bude soutěž i pro sponzory ještě více zajímavá,“ myslí si.

Kroměříž dělá pro příznivce maximum. Klub je na jarní start nachystaný.

„Chceme, aby nás návštěvy z podzimu provázely ve druhé lize i dál. Víme, že alfou a omegou je předváděná hra, výsledky. My ale chceme fanouškům nabídnout kvalitní servis. Jde o občerstvení i pohodu na stadionu během zápasů,“ uvedl Heinz.

„Budeme pokračovat v poločasových soutěžích, lidi bude bavit a rozptylovat maskot Hanáček,“ láká příznivce do hlediště.

Fanoušci už ale neuvidí některé známé hráče. Hned sedm borců bude na jaře působit v Uherském Brodě.

Kromě Votavy, Novotného a Sklenáře, kteří dres celku ze Slovácka nosili už na podzim, jde také o brankáře Lebánka, Červenku, Vyhlída a Mazuryka.

„Když to přeženu, béčko nemáme v Kroměříži, ale v Uherském Brodě,“ poznamenal s úsměvem Heinz.

Tlumačov přišel o stěžejního hráče. Znovu by měli pomoct hráči z Baťova

Pro známého funkcionáře je důležité, aby hráči Hanácké Slavie stabilně nastupovali v MSFL, což je kvalitní soutěž. „Není úplně jednoduché mít tolik hráčů ve třetí lize.

Pokud budou mít kluci výkonnost, mohou se k nám samozřejmě vrátit. Dveře zavřené nemají, pořád jsou naši. Doufám, že jim to tam sedne a že spokojení budeme my i Brod,“ přeje si nejen Heinz.

Ten v zimní pauze jednal s více kluby, ne všechny oddíly byly ochotné fotbalisty Kroměříže vzít. „Kluci nebyli pro všechny dostupní, takže to vyšlo tak, že jdou do Brodu. Ale budou jezdit společně. Snad to bude fungovat,“ doufá Heinz.

Pryč jsou i jiní hráči. Milan Machálek pokračuje v Nových Sadech, David Stoklásek bude hrát v Hlučíně, Charles Stanley Chukwudi zamířil do Rosic a Brazilec Matheus Goncalves jde na Slovensko, kde bude hrát za Spišskou Novou Ves.

Férové derby, kredit pro mladého sudího. Takhle by to mělo vypadat, uznal expert

V béčku Kroměříže, které vede právě Heinz, tak zbylo pouze osm hráčů.

„Víme, že situace je pro kluky nekomfortní, velmi netradiční, náročná, ale o to víc si jich vážíme. Věřím, že jaro společně zvládneme a že v příští sezoně budeme mít kvalitní samostatný b tým, jak si zaslouží,“ pronesl.

Zatímco nyní borci z béčka trénují s prvním mužstvem, v létě bude záložní tým fungovat samostatně. „Kluky budou na jaře doplňovat méně vytížení hráči z áčka a také starší dorostenci, kteří od léta budou součástí juniorky,“ dodává.