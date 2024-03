„Jsem nadmíru spokojený. Vstup do jara nám vyšel. Víme, proti komu jsme hráli. Ve skrytu duše jsme doufali v nějaký bodový zisk. Věděli jsme, že když splníme taktický plán, můžeme uspět, což se nám podařilo. Hlavní je, že jsme neinkasovali. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli,“ prohlásil nadmíru spokojený kouč Kroměříže Martin Onda.

Hanáci pod novým trenérem vyhráli dva ze tří druholigových duelů, pokaždé 1:0 a v tabulce se derou nahoru.

Skalpem Vyškova, kterému před vlastním publikem oplatili podzimní nepříjemnou porážku 1:5, si dodali kuráž do zbytku sezony, ve které se dál budou rvát o udržení ve druhé lize.

„Určitě je to pro nás povzbuzení,“ přitakává Onda.

Jeho tým do puntíku splnil pečlivě připravený taktický plán, favorit si ve výrazně obměněné sestavě nevěděl moc rady.

Hanáci hráli účelně, disciplinovaně, bojovně. Od začátku se zatáhli, nikam se nehnali. Protivníka nechali hrát, všechny jeho útoky a centry ale s přehledem odvraceli.

„Vyškov nás nepřekvapil. V sestavě sice udělal dvě změny a od začátku nastoupili dva hráči, co přišli na poslední chvíli, ale pro nás se stejně nic nezměnilo, protože ani jeden z těch dvou nijak zásadně nezměnil herní styl soupeře, na který jsme se připravovali,“ upozorňuje.

Dárek pro šéfa! Hanáci na úvod jara okradli lídra. Vyškov srazila trefa Housera

Podzimnímu králi FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY první soutěžní utkání po dlouhé zimní pauze vůbec nechutnalo.

Nechal se moravským rivalem rozhodit, komentoval verdikty sudích.

Hostům vadily časté pády domácího kapitána Matouška, ošetřování domácích hráčů, neustálé průtahy.

Hra fakt byla rozkouskovaná, plná soubojů, faulů.

Emoce plály hlavně na konci první půle, kdy mezi střídačkami došlo k menší potyčce. Vše vyřešily dvě žluté karty, domluva.

„Co jiného jsme měli hrát?“ ptá se Onda.

„Nikdo nemohl od týmu, který hraje o záchranu, čekat, že bude bušit do prvního Vyškova. Potřebujeme bodovat. Nemohli jsme soupeře napadat u jeho branky. To by byla naše sebevražda,“ ví dobře.

Remízová generálka. Kouč Holešova je ale z přípravy v rozpacích. Proč?

I proto domácí kouč zvolil defenzivnější taktiku, které mu vyšla. „Hráči až na nějaké maličkosti plnili pokyny bezvadně. Věřili jsme tomu, že se nám otevře cesta k nějaké šanci a můžeme vstřelit branku, což se nám podařilo,“ pronesl Onda.

Klíčová chvíle přišla ve 47. minutě. Matouškův centr gólman Stejskal jne prodloužil k Houserovi, který jej poslal nechytatelně pod břevno. „Výstavní gól,“ glosoval Onda.

Jeho tým se sice dostal v závěru střetnutí pod tlak, Vyškov ale až na hlavičku Krollise nijak nebezpečný nebyl.

Výhra 1:0 chutnala domácím sladce. „Jsem rád, že přišli i lidé a pomohli nám. Atmosféra byla skvělá,“ dodal Onda. Hanáci se pokusí na úvodní jarní triumf navázat za týden v neděli na Vysočině, kde se postaví Jihlavě.