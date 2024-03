„Po rohu jsem si odskočil, trošku jsem tušil, že by to gólman mohl vyrazit tím směrem. Viděl jsem, že je trošku venku, takže jsem se to snažil dát nahoru, ale že bych ho loboval, to ne,“ líčí s úsměvem hrdina sobotní druholigové bitvy.

Sestupem ohrožená Hanácká Slavia si v prvním jarním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vyšlápla na vedoucí Vyškov, favorizovaného moravského rivala zdolala 1:0 a odrazila se k záchraně profesionální soutěže.

„Lepší start do jara jsme si nemohli přát,“ zářil Houser.

Sedmadvacetiletý univerzál, který nyní nastupuje ve stoperské dvojici po boku Zavadila, byl po zápase nadmíru spokojený.

„Chtěli jsme urvat nějaký bod. Že to jsou všechny tři, je pro nás příjemný bonus,“ ví dobře.

„Všichni kluci to ale odmakali naplno. Poctivě jsme bránili, soupeře jsme do ničeho velkého nepustili. Asi jsme byli o ten jeden gól lepší. Dali jsme do toho víc,“ cítí.

Zdroj: Libor Kopl

Triumfu nad Vyškovem si velice vážil. „Má kvalitní tým, v sestavě výborné hráče. Po podzimu zaslouženě vedl tabulku. Nahoře bude hrát i dál,“ myslí si.

Hanáci to ale velkému favoritovi hned po zimní pauze pořádně znepříjemnili. Hosté sice měli od začátku střetnutí územní převahu, platonický tlak ale k ničemu nevedl.

Organizovaní a pečlivě bránící domácí všechny centry a nákopy odvrátili, kombinací a postupným útokem neměli Jihomoravané vůbec žádnou šanci.

Spokojený trenér Onda: Víme, proti komu jsme hráli, Vyškov nás ale nepřekvapil

Hra byla rozkouskovaná fauly, souboji, což Vyškovu nesedělo. „Takto se hraje o záchranu,“ říká Houser.

„Potřebovali jsme bodovat. Že se to někomu nelíbilo? Někdo bude říkat, že to byl škaredý fotbal, nám je to však jedno. Za týden si na to nikdo nevzpomene,“ ví dobře.

Kroměříž se podobným stylem hry chce prezentovat i v dalších duelech.

„Chceme hrát poctivý fotbal odzadu. Hlavně nesmíme dostávat góly. Vpředu se nám vždycky naskytnou jedna či dvě šance, které se pokusíme využít,“ dodává.