Větší divočinu v Kroměříži dlouho neměli. Hanácká Slavia v emotivním zápase se Spartou B zachránila alespoň bod, po remíze 3:3 ale ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE i čtyři kola před koncem sezony zůstává na posledním místě.

Fotbalisté Kroměříže hráli doma se Spartou B nerozhodně 3:3. | Foto: AC Sparta Praha

Po sobotním duelu 26. kole se řešilo hlavně bláznivé nastavení, ve kterém padly tři góly, sudí Opočenský nařídil proti domácím velmi spornou penaltu a navíc ve sté minutě vyloučil kroměřížského kapitána Matouška a také hostujícího stopera Večerku.

„Pro nezaujatého diváka to byl výborný zápas, lidé se museli bavit. Utkání mělo náboj, atmosféru. Nás mrzí, že máme jenom bod, který je vzhledem k naší situaci málo. Nebýt penalty, tak jsme utkání zvládli vítězně,“ míní kouč Hanáků Martin Onda.

Pokutový kop nařízený v 96. minutě za po zákroku na Hranoše vyvolal spoustu emocí. Moravané po verdiktu hlavního arbitra cítí křivdu. Názor nezměnili ani po zhlédnutí záznamu. Ba naopak!

„Když jsme se v některém z minulých utkání dožadovali na konci střetnutí odpískání penalty, tak nám sudí vysvětloval, že musí být milionová. V porovnání s tímto momentem mi to přijde hodně úsměvné, protože nejsem přesvědčený o tom, že by to byl faul, navíc ze záznamu ani nejde rozklíčit, zda k souboji vůbec došlo k pokutovém území,“ kroutí hlavou Onda.

„Asi jsme tím vyrovnávacím gólem na 2:2 někoho naštvali, ale za mě milionová penalta vypadá trošku jinak,“ přidává jízlivě.

Exekuce se ujal „faulovaný“ Hranoš a bezpečně proměnil. Domácí se ale neuvěřitelně zvedli a v dlouhém nastavení znovu odpověděli.

Opakovaný centr našel hlavu Zavadila, který jemnou tečí poslal míč k tyči.

„Kluci podali heroický výkon. Proti velice kvalitnímu soupeři odehráli výborné utkání. Patří jim obrovský dík za to, že se ani po odpískané penaltě nepoložili a urvali alespoň bod,“ prohlásil Onda.

Po brance se na 3:3 se strhla potyčka a Matoušek s Večerkou šli do sprchy předčasně.

Odešel z Kroměříže, přišel do Zlobic. Jouru zlákalo i občerstvení

Stínem utkání bylo zranění hostujícího Romana Horáka. Sparťanský mladík se v 78. minutě na polovině hřiště nepříjemné srazil hlavou s Matouškem. Zatímco domácí obránce pokračoval ve hře, hostující záložník opustil hřiště na nosítkách a odjel do nemocnice na pozorování.

I když fotbalisté Kroměříže utnuli sérii porážek a po čtyřech duelech bodovali, jejich situace je velmi kritická. „Bojovat budeme až do konce,“ vzkazuje Onda soupeřům.

Moravané i bez vykartovaného Housera odehráli proti juniorce Sparty velmi dobré utkání.

Hanáci začali nebojácně, od úvodu střetnutí hrozili. V 19. hlavičkoval Silný, hostující brankář Nalezinek byl však na místě.

Pak ale začali být Pražané lepší na míči. Několik centrů domácí obrana spolu s brankářem Dostálem odvrátila, ale ve 24. minutě už šli hosté do vedení. Skóre po přímočaré kombinaci otevřel Šiler. Tentýž hráč vzápětí po parádní kombinační akci prodloužil chytře míč na spoluhráče Ruse, který proti skvělému Dostálovi neuspěl. Na oporu Kroměříže si nepřišel ani Mokrovics.

Na druhé straně mohl vyrovnat Vincour, domácí stoper po Matouškově centru mířil hlavou vedle. Těsně před odchodem do kabin pálil z dobré pozice Silný nad.

„Je škoda, že se jsme stejně jako ve Vlašimi nedali první gól a nešli do vedení. Možností ke skórování jsme měli víc než dost,“ uvedl Onda.

Prvenství v Rohálovské padesátce vybojovali Filip Adel a Michaela Tokarčíková

Sparta byla v zakončení daleko efektivnější. Pohotový Šiler obešel i Dostála a poslal míč do branky.

„V tu chvíli jsme už neměli co ztratit. Kluci se zapřeli, podali opravdu nadstandardní výkon,“ chválí svěřence.

Domácí se pak zkoušeli natlačit na polovinu Sparty. Hrozili z centrů a standardních situací, které přinášely závary před Nalezinkem. Ten si nejprve poradil s hlavičkami Zavadila i Vincoura, ale v 75. minutě při centru zaváhal a vypadnutý míč skončil v síti.

Drama vygradovalo až v nastavení. Nejprve utekl po pravé straně Wala, jehož přihrávku pod sebe zatloukl prudkou ranou k tyči Silný a srovnal na 2:2.

Jenže vzápětí přišel nenápadný útok Pražanů, penalta a zbytek už znáte.

Spokojená nakonec nebyla na stadionu Jožky Silného ani jedna strana.

„Začátek byl přesně takový, jaký jsme chtěli. Věděli jsme, jak bude soupeř hrát. Postupem času jsme se bohužel přizpůsobili jeho hře. Dostali jsme dva góly ze standardky, přestože jsme věděli, že je to jejich zbraň. V některých situacích se nechováme tak, jak bychom měli. Klukům ale nemůžu upřít snahu. Dali tři góly. O to víc mě mrzí, že odjíždíme pouze s jedním bodem. Nejvíc ze všeho mě ale mrzí to, že jsme do dalšího zápasu ztratili čtyři hráče,“ uvedl hostující trenér Luboš Loučka.

Fotbalisté Kroměříže před sebou mají zřejmě rozhodující anglický týden. Ve středu hrají ve Varnsdorfu, v sobotu doma hostí Chrudim.