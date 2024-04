„Z výsledku jsme rozčarovaný. Bohužel jsme promarnili největší příležitost získat důležité tři body, vyhrát. Nečekal jsem to, ale herně jsme byli lepší než soupeř. Fotbal se ale hraje na góly a tím, že jsme neproměnili šance, tak jsme prohráli a přidělali si další problémy,“ říká kouč Kroměříže Martin Onda.

Zatímco v úvodu jara Moravané těžili hlavně z pečlivé defenzivy, ve Vlašimi byli také nebezpečnější. „Ze všech prohraných utkání, co jsem v Kroměříži, jsme měli tento duel zvládnout,“ ví dobře.

Onda po sobotním střetnutí litoval hlavně nevyužitých příležitostí. „I když jsme byli herně opravdu lepší, není nám to k ničemu, protože nejsme schopní dát gól, získat body,“ štvalo hostujícího kouče.

Hanáci byli i bez vykartovaného Jelečka aktivní, odvážní a nebezpeční. Po opatrném začátku jako první zahrozil Silný. Střelu hostujícího útočníka po brejku Jaroně vytáhl gólman Vágner na roh.

Ještě větší šanci otevřít skóre měl v15. minutě Cupák, který střílel z dobré pozice ve vápně, ale proti brankáři Vlašimi neuspěl.

Pak se probrali i Středočeši. Nejprve Planka zajímavou střelou zpoza vápna vybojoval roh. Po něm hlavičkoval Breda těsně vedle. Po půlhodině hry se v zajímavé pozici ocitl Jaroň, který se po centru Silného k zakončení nedostal.

Okamžitě po změně stran se do obří šance dostal hostující Jaroň, ale Vágnera nepropálil, vzápětí se po akci a centru Fulneka na zadní tyči tlačil do zakončení Oulehla, ale míč do brány nenasměroval.

Po neproměněných šancích přišel na druhé straně trest. Po nesprávně odmávaném rohu se hlavou prosadil nepokrytý Breda.

Hosté zlobili i po inkasované brance. Silný ale hlavou z velmi dobré pozice netrefil bránu, pokus Cupákova vyrazil gólman na břevno a neujal se ani trestný kop Machalíka.

Čtvrt hodiny před koncem se Vlašim vymanila z tlaku a po brejku duel definitivně rozhodla. Hosté první zakončení ještě ustáli, ale pak se míč ve vápně dostal k Heppnerovi a ten upravil na konečných 2:0.

Zatímco Středočeši uspěli ve druhé lize po téměř měsíci, Kroměříž padla po čtvrté za sebou a na výhru čeká od prvního jarního duelu. Utnout nepříjemnou sérii se pokusí v sobotu doma proti Spartě B.