Fotbalisté Kroměříže získali ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE další cenný venkovní bod. Hanáci ve 20. kole remizovali v Opavě 1:1 a v neúplné tabulce jsou třináctí.

Na vedoucí gól domácího Málka z 58. minutě odpověděl v závěru střetnutí Machalík. Páteční sváteční zápas se ve Slezsku o něco protáhl, kvůli výpadku osvětlení se osm minut nehrálo.

„Nemyslím si, že by nám to pomohlo. Spíše nás to přibrzdilo v rozletu,“ myslí si hostující trenér Martin Onda.

„Předtím jsme totiž začali Opavu trápit a do soupeře více bušit. Věřili jsme tomu, že výsledek můžeme srovnat, což se nám i povedlo. Naštěstí pauze nebyla až tak dlouhá,“ oddechl si.

Kroměřížský kouč remízu samozřejmě bral. „Získali jsme bod, který je pro nás důležitý k našemu cíli, kterým je záchrana. Tým chválím za výkon i bojovnost, v Opavě se výsledek moc často neotáčí,“ ví dobře.

„Věděli jsme, jakou má soupeř sílu a co nám dovolí. Do Opavy jsme přijeli s respektem a taky s nějakým záměrem. Měli jsme něco připraveného a nějakou dobu se nám to dařilo. Utkání dal poté ráz úvodní gól domácích. My jsme pak otevřeli hru, vytvořili jsme si tlak i šance a byli jsme za to odměněni vyrovnávací brankou,” hodnotí duel Onda.

Hanácké Slavii k bodu pomohl i uzdravený kanonýr Jan Silný. Navrátilec z Jablonce navlékl sešívaný dres na jaře vůbec poprvé, ve Slezsku odehrál závěrečnou půlhodinu.

„Byli jsme trpěliví a čekali, až se uzdraví. Honza to zvládl dobře, teď musí dál pracovat, aby byl ještě platnější,“ uvedl Onda.

Hostům naopak v Opavě scházel vykartovaný brankář Dostál, lehce zraněný stoper Tiahlo a taky marodi Cupák s Jaroněm. „Mají nějakou virózu, jsou nachlazení, nechtěli jsme nic riskovat,“ odůvodnil absenci zkušený kouč.

Nakonec nebylo ani potřeba.

Páteční utkání na začátku celkem nudilo. První půle příliš vzruchu nepřinesla. Za zmínku snad stál je průnik ex-hlučínského Waly, který se dostal až k opavské šestnáctce. V konečné fázi ale skončil na domácí obraně. Oba gólmani byli bez práce a tak nejaktivnější byli jen fanoušci Slezského FC.

Po půlhodině hry poslal míč před bránu Málek, jenomže Vaněčkovi chyběl krok a Gergela balon v klidu pokryl. Slezané sice měli balon více na svých kopačkách, jenomže bez efektu. Na druhé straně se do brejku dostal Fulnek, dokonce i vystřelil, ke smůle hostů nad. Nutno říci, že z lepší střelecké pozice ho vytlačil Hýbl. Necelé čtyři minuty před poločasem pálil vysoko nad Rezek.

V 51. minutě po rohu Málka hlavičkoval stoper Srubek, Gergela ale parádním zákrokem míč vyrazil a svůj tým zachránil od pohromy.

Opavští ožili a v 57. minutě šli do vedení. Omale poslal míč do vápna, který nakonec propadl k Málkovi a ten ho uklidil do sítě – 1:0.

„Inkasovaná branka mě mrzí, protože to nebyla žádná vyložená šance. Po nákopu se míč šťastně odrazil k soupeři, který to hezky zakončil,“ popisuje Onda.

Na druhé straně se blýskl gólman Richter, který vyrazil nebezpečnou střelu Housera. Chvíli na to zhasla v Opavě světla, necelých deset minut se tak nehrálo. Osm minut před koncem se uvolnil Rataj, nahrával Vaněčkovi, tomu ale Gergela zmenšil střelecký úhel a celou situaci vyřešil.

O chvíli později se přes Janoščína dostal Silný, nahrál volnému Dočkalovi, který pálil nad.

Nakonec přece jen hosté udeřili. Ve vápně se balon dostal k Machalíkovi a ten vyrovnal.

„Za stavu 1:0 jsme přečkali ještě jednu šanci Opavy. Pak jsme otevřeli hru, provedli změny a od té doby byli daleko lepší a zaslouženě srovnal,“ míní Onda.

Opavský kouč Miloslav Brožek byl po domácí ztrátě hodně naštvaný.

„Jsem zklamaný, že nám chybí pokora i respekt k bodům. Měli jsme zápas bez problémů dohrát, ale místo toho jsme nervózní, zmatkujeme,” nechápe.

K výkonu mužstva měl oprávněné výhrady.

„Soupeř houževnatě bránil a my jsme v první půli neměli kvalitu, abychom byli schopni si vytvořit brankové příležitosti. Opticky jsme sice byli na míči, ale bylo to takové impotentní obehrávání. Ve druhé půli jsme nezačali špatně, měli jsme tlak a vstřelili jsme branku. Soupeř pak změnil způsob hry a vysunul hráče nahoru, skóre srovnal," štvalo Brožka.

Fotbalisté Kroměříže se pokusí na remízu 1:1 navázat za týden doma proti Líšni.