Zatímco při domácí premiéře s Brnem kousal nepříjemnou porážku 0:3, první venkovní šichta dopadla pro nástupce trenéra Červenky skvěle.

„I když poslední minuty byly šílené, závěr jsme nakonec uskákali a zvládli, takže jsme hodně spokojení," říká.

Kroměříž v derby nepovolila Prostějovu skórovat, rivala z Hané porazila na podzim i podruhé.

„Věděli jsme, jak a co bude soupeř pod vedením trenéra Zavadila hrát. Chystali jsme se na to, jak to zavřít, neinkasovat. Věděli jsme, že když vzadu udržíme nulu, minimálně bod si z Olomouce odvezeme. O to lepší je, že jsme získali všechny tři. Zima bude trošku klidnější," říká.

Hostům k úspěchu pomohla i změna rozestavení, překvapivé tahy, hra na tři obránce. Kouč Onda dozadu stáhl středního záložníka Housera, po jeho boku byli Matoušek se Zavadilem.

Kroměříž slaví premiérovou výhru pod trenérem Ondou, Prostějov zdolala i podruhé

Další novinkou bylo přesunutí Jaroně ze strany na pozici podhrotového útočníka. „Je to sice typicky křídelní hráč, ale do šancí se moc nedostával, ani góly nedával. Dali jsme ho vedle Chwaszce, aby sbíral odražené balony," vysvětluje.

Tento tak vyšel kouči skvěle. Odchovanec Baníku Ostrava totiž utkání svým gólem hned v 9. minutě rozhodl. Navíc si mohl dobírat dvojče Petra, které hrálo za Prostějov.

Kroměříž mohla své vedení v první půli navýšit, ale Cupák v jasné šanci selhal a standardní situace soupeř ubránil. „V pokutovém území jsme byli nebezpečnější," tvrdí kouč Hanácké Slavie.

Hostům po změně stran začaly docházet síly. Bránili těsné vedení a čekali na konec. Prostějov se víc tlačil za vyrovnáním, začal protivníka mačkat. „I tak jsem tam měli po brejcích vyložené šance, ze kterých jsme mohli dát na 2:0 nebo 3:0. V tu chvíli by byl zápas vyřešený," ví dobře.

Domácí si ale na konci bojovného střetnutí vypracovali místy až drtivý tlak, nováček ale odolal, všechno ubránil a slavil veledůležité body.

„Věřím, že nám výhra pomůže a dodá kuráž do jarní části sezony," dodává.

Kroměřížští fotbalisté nyní mají týden volno. Po krátkém odpočinku se vrátí zpět do tréninkového procesu. V rámci přípravy sehrají v domácím prostředí tři přípravné duely se soupeři z MSFL.

V pátek 24. listopadu vyzvou Start Brno, ve středu 29. listopadu Zlínsko a na závěr se utkají s Hodonínem. Rozlučkový duel je naplánován na sobotu 2. prosince.