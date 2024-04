Na favorita si nepřišli. Fotbalisté Kroměříže zakončili náročný anglický týden ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE domácí porážkou s Duklou Praha. Hanácká Slavia ve 24. kole podlehla vedoucí týmu tabulky 0:2 a na čtrnáctý Varnsdorf ztrácí z poslední šestnácté příčky už pět bodů.

Kapitán Kroměříže Tomáš Matoušek nedohrál nedělní zápas pro zranění. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hosty poslal do vedení ve 37. minutě svým prvním gólem sezony Matěj Helešic, pojistku přidal v nastaveném čase střídající Pavel Moulis.

„Samozřejmě jsme zklamaní. I když jsme hráli proti Dukle, lídrovi soutěže, chtěli jsme získat nějaké body, které potřebujeme k záchraně. Kluci po fyzické stránce odvedli výborný výkon, s prvním týmem tabulky sehráli rovnocennou partii. Vytknout jim mohu jedině porážku a to, že tam nedotlačili a nevstřelili gól. Soupeř nám dal dva góly ze závarů v naší šestnáctce, my jsme podobných situací měli pět nebo šest, ale branku jsme nedali,“ povzdechl si kroměřížský trenér Martin Onda.

I když se situace Hanáků po anglickém týdnu rapidně zhoršovat, zbraně neskládají. „Před námi je ještě šest kol, makat a bojovat budeme dál. Nic nevzdáváme,“ vzkazuje soupeřům.

Moravané proti Dukle odvedli kus poctivé práce, za dřinu ale odměnění nebyli. „Potvrdili jsme si, že se můžeme měřit i s týmem, který bude hrát v příští sezoně první ligu. Bohužel k bodům nám kousek chyběl,“ smutní Onda.

Kroměříž šla do těžkého zápasu bez vykartovaného utočníka Silného, další komplikací bylo brzké vynucené zranění obránců Jelečka s Matouškem, kteří odstoupili ze hry už ve 26. minutě.

„Narušilo to naše plány, protože moc možností jsme neměli, ale kluci to zvládli velice dobře a byli Dukle rovnocenným protivníkem,“ říká Onda.

První půle byla vyrovnaná, šancí bylo minimum. Na hostující straně byli aktivní Hora s Vondráškem, jejich centry do pokutového území ale zůstávaly dlouho bez zakončení.

Na druhé straně pálil Cupák zpoza vápna nad. břevnem hostující brány. Dukla šla do vedení ve 37. minutě. Po nepříliš podařené střele vznikla ve vápně domácích nepřehledná situace, po několika odrazech se míč šťastně odrazil na kopačku Helešice, pro kterého nebyl problém trefit odkrytou branku.

Hosté se po změně stran nikam moc nehnali a zkušeně kontrolovali hru. Hanáci sice měli častěji míč na svých kopačkách, bránu Šťovíčka prakticky ani jednou vážněji neohrozili.

Gólovou pojistku Dukly mohl přidat v 64. minutě Vondrášek, který dalekonosnou střelou trefil pouze tyč domácí brány. Předtím neuspěl ani Mešanović.

Dukla postupem času zcela rezignovala na útočné snažení a soustředila se výhradně na defenzivu. Domácí svého soupeře zatlačili, avšak v samém závěru při hře vabank podruhé inkasovali. Ve čtvrté minutě nastavení se k balonu ve vápně dostal Moulis, který uzavřel skóre na konečných 2:0.

„Je to škoda. Ve druhé půli se hrálo nahoru a dolů. Možnosti jsme měli my i soupeř. Jediné, co nás může trošku těšit je fakt, že Dukla v 89. minutě, držela balon u našeho praporku a zdržovala hru. To je však jen velmi malá náplast, protože body jsme zase nezískali,“ mrzí Ondu.

Jeho tým se pokusí ukončit sérii bez výhry za týden ve Vlašimi.