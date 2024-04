Tohle je pech, velká smůla. Fotbalisté Kroměříže proti Viktorii Žižkov umazali ve druhé půli dvoubrankovou ztrátu, po gólech Silného a Cupáka srovnali skóre z 0:2 na 2:2, přesto o cenný bod přišli, když v nastaveném čase inkasovali třetí branku a na Moravu se po porážce 2:3 vraceli s prázdnou. Hanáckou Slavii srazila trefa střídajícího Sixty z 95. minuty.

22. kolo F:NL Žižkov - Kroměříž 3:2. Pozápasová děkovačka fanoušků. | Video: Deník/Michal Káva

„Jsme naštvaní, zklamaní, frustrovaní. Konec jsme bohužel netakticky, což nás stálo alespoň bod,“ povzdechl si hostující trenér Martin Onda.

Jeho tým srazila dorážka Sixty, který propálil Dostála při poslední akci, po velkém závaru ve vápně.

„Měli jsme balon na svých kopačkách. Místo toho, abychom jej poslali dopředu, kam jsme šli zbytečně ve více hráčích, a utekli i s míčem k rohovému praporku, tak jsme to řešili patičkou, úplně netakticky,“ smutnil Onda.

Zatímco závěrečná dvacetiminutovka přinesla živelný fotbal, byla napínavá, úvodní část mnoho vzruchu, první půle byla nezáživná, bez většího vzruchu.

Záchranářský souboj začal podle očekávání velmi opatrně. Hosté zahrozili pokusy Waly a Kudely, brankář Bajza ale obě rány kryl.

Pražané odpověděli střelami Rosy, Jiráska či Proška, avšak gólmana Dostála prakticky nezaměstnali. Nejblíže ke gólu tak měl ve 38. minutě Jirásek, který poslal svůj přímý kop z dvaceti metrů těsně nad břevno hostující brány.

„První půle byla od nás dobrá. Kluci plnili taktické pokyny, vzadu to zvládli velmi dobře. Dostali jsme se i k několika zakončením. Škoda, že nám tam nic nepadlo,“ uvedl Onda.

Nástup do druhé půle ale Hanákům nevyšel. Hosté nezvládli dvě situace, po dvou slepených gólech Proška v 56. minutě prohrávali 0:2.

Nejprve útočník Žižkova přesprintoval kroměřížské stopery a ranou na zadní tyč překonal Dostála, vzápětí si stejný hráč naběhl na přesný pas Batioji a podruhé skóroval.

„Věděl jsem, že potřebujeme po přestávce ustát deset, patnáct minut, aby soupeř znervózněl. Bohužel jsme dostali dvě branky a museli dotahovat,“ posteskl si Onda.

Tomu skvěle vyšlo trojité střídání. Kroměříž se s příchodem Cupáka, Hrdličky a Dočkala neuvěřitelně zvedla a skóre bleskově srovnala.

Nejprve se po centru z levé strany ranou bez přípravy prosadil Silný, pro kterého to byla první branka po návratu do Kroměříže. Vzápětí vnikl po levé straně do vápna Cupák, který nejprve napálil bránícího Broukala, následná dorážka ale skončila v síti.

„Bylo úžasné, jak se kluci zvedli. Za stavu 2:2 jsme měli navrch, možnosti na to, abychom výsledek otočili, ale třetí branku jsme nepřidali, a v závěru inkasovali,“ povzdechl si.

Fotbalisté Kroměříže po smolné porážce klesli v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na předposlední patnácté místo. Odrazit se pokusí v následujícím anglickém týdnu. Nejprve ve středu hrají v Olomouci, kde vyzvou Sigmu B, v neděli se pak před vlastním publikem utkají s vedoucí Duklou Praha.

„Soupeře až tolik neřešíme. Pro nás je každý zápas těžký. Pokud se chceme zachránit, soutěž udržet, bodovat musíme v každém z nich,“ ví dobře Onda.