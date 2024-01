Nezvládli závěr, v posledních deseti minutách inkasovali dvě branky a prohráli 0:2. Kroměřížským fotbalistům vstup do zimní Tipsport ligy výsledkově nevyšel. Náladu si Hanácká Slavia zvedla ve druhém sobotním přípravném duelu, když otočila domácí zápas se Startem Brno a třetiligového soupeře po famózním obratu přestřílela 5:3.

Tipsport liga: Prostějov - Kroměříž (13.1.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

Trenér Martin Onda ale výsledky neřešil. „Pro nás to byly dobré přípravné zápasy, zajímavá konfrontace s rozdílnými soupeři,“ uvedl kouč.

Zatímco s Brňany fotbalisté Kroměříže střelecky explodovali, proti Prostějovu se neprosadili. Hosty v závěru srazily trefy Smékala a Matouška.

„Paradoxně ve druhém poločase jsme hráli lépe než v první půli. Přišlo mi, že jsme byli důraznější a živější. Na druhé straně v základní sestavě snad byli jenom čtyři hráči z podzimního kádru, jinak nastoupili převážně noví kluci. Ve druhém poločase tam přišlo pět nebo šest novách hráčů a vypadalo to určitě lépe,“ míní Onda.

Jeho tým si moc vyložených brakových příležitostí nevypracoval. „Bylo tam hlavně hodně standardních situací a taky velká zima,“ hlásí s úsměvem trenér Kroměříže. „Ve druhém poločase se už hra více otevřela, přibylo možností,“ přidává s vážnou tváří.

Premiéru v sešívaném dresu si odbyla i Vojtěch Wala. Čtyřiadvacetiletý obránce přišel do Kroměříže na hostování z Hlučína. „Je to krajní obránce. Věřím, že nám pomůže. Potřebujeme ho zapracovat do týmu,“ říká Onda.

K dispozici neměl Stokláska, který má něco s nohou, a další hráče. Jiní borci dostali šanci ve druhém zápase se Startem Brno.

V zimní pauze posiluje také Prostějov. Nováčky v týmu konkurenta jsou ex-zlínský Patrik Slaměna, Jakub Matoušek, Marek Matocha nebo Fabrice Sami z Pobřeží slonoviny

V první půli mohli přítomní diváci rozesetí okolo hřiště na ulici Olympijská v nepříjemné zimě sledovat spíše bojovnou hru z obou stran, k nějakému zajímavějšímu zakončení však hráčům na hřišti stále něco chybělo. A tak se šlo do šaten za stavu 0:0.

„Myslím si, že to utkání mělo z naší strany v první půli dobré parametry a vytvořili jsme si dost šancí, ze kterých jsme mohli skórovat. I práce defenzivy se mi líbila," hodnotil těsně po skončení zápasu prostějovský kouč Pavel zavadil.

Druhá půle se pak většinu ze svých 45 minut odehrávala na prostějovské polovině. Hosté byli v tu chvíli aktivnější, do skóre však tento fakt propsat nedovedli. Naopak když se sem tam dostalo na útočnou polovinu eskáčko, dostalo se nejednou blízko skórování.

A nakonec se jim to i povedlo. V 84. minutě poslal hlavou svůj tým do vedení teprve sedmnáctiletý Marek Smékal a v 89. se prosadila svou bombou z vápna oposila z Olomouce Jakub Matoušek.

„V druhé půli jsme sice byli malinko zatažení, nakonec jsme ale dali dva góly díky perfektnímu dotažení šancí do konce. Na čem ale musíme zapracovat, tak to je komunikace a organizace hry. Máme za sebou ale teprve první týden se třemi tréninky," pokračoval Zavadil.

Ten byl také spokojen i s ostatními hráči, kteří Prostějov buď posílili, anebo přišli na zkoušku. „Jsem rád, že jsou všichni nováčci dobře nastavení a mohou tedy do týmu vnést něco nového. Ještě se k nám ale určitě někdo připojí. A já doufám, že co nejdříve, ať máme prostor na sehrání. Měl by to být určitě stoper a možná i ještě jeden obránce," uzavřel Zavadil.

Posílit mužstvo chce i Kroměříž.

Ve druhém sobotním utkání proti Startu Brno se brankou blýskl i Jan Silný. Vedení Hanáků nyní dotahuje přestup bývalého hráče Líšně, Zlína či právě Prostějova z ligového Jablonce.