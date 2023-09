Těší se na velký fotbalový svátek, vzrušující souboj s top českým týmem. Fotbalisté Kroměříže ve 3. kole MOL Cupu vyzvou na stadionu Jožky Silného pražskou Slavii. Trpišovského parta plná reprezentantů a známých hráčů dorazí na půdu druholigového nováčka místo Českých Budějovic.

Kroměříž se těší na pohárovou bitvu s pražskou Slavií. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Rozhodl o tom páteční opakovaný los, který se uskutečnil v sídle FAČR na pražském Strahově. Oficiálním hracím dnem je středa 27. září, ale termín utkání se ještě může po dohodě klubů změnit.

Hanáci podle trenéra Bronislava Červenky pošlou do Brna, které na chybné nasazení týmů upozornilo, děkovný dopis.

„My jsme sice byli spokojení i s Českými Budějovicemi, což byl taky kvalitní prvoligový soupeř, ale Slavie má úplně jiný kredit, daleko zvučnější jméno. Je to top tým nejen v Česku, ale i v Evropě a my se na to srovnání těšíme,“ říká Červenka.

Kroměřížský kouč samozřejmě zná sílu Slavie, šance uspět proti účastníkovi základní skupiny Evropské ligy bude extrémně složité.

„Slavia je obrovský favorit. Předvádí skvělé výkony, na její fotbal se dá dívat,“ sklání poklonu soupeři Červenka.

Opakovaný los MOL Cupu: ševci místo Kladna jedou do Uničova

Jen užít si Matoušek a spol. ale zápas nepůjdou. „Vím, že pro kluky i diváky to bude obrovský svátek, atraktivní utkání. Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek, soupeře potrápit,“ pronesl Červenka.

Hanáci se s pražskou Slavií naposledy utkali v červenci 201. Přípravný duel tehdy skončil remízou 1:1.Trenér Miroslav Beránek tehdy nasadil do základní sestavy Jiřího Bílka, Milana Škodu nebo Martina Latku.

Původní středeční los se musel opakovat kvůli chybě, kterou způsobila fotbalová asociace při nasazování jednotlivých celků. Špatný výklad pravidel totiž místo Zbrojovky Brno nasadil pražskou Duklu.

„Ještě jednou se omlouváme všem klubům i fanouškům a sponzorům. Možnosti byly tři - nechat platný středeční los, prohodit dotčené týmy a třetí možností bylo los zopakovat. Po komunikaci s kluby i z pohledu právního aspektu jsme se rozhodli i z důvodu zachování regulérnosti soutěže los zopakovat," uvedl v přímém přenosu první místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

V osudí pro třetí kolo bylo sedmadvacet vítězů druhého kola a pět prvoligových týmů, které vstoupí do soutěže až právě ve třetím kole. Jde o Spartu, Slavii, Plzeň a Bohemians coby české zástupce v soutěžích UEFA a Liberec coby vítěze prostřední části minulého ligového ročníku.

Los 3. kola fotbalového MOL Cupu (úřední hrací termín 27. září)

Domažlice - Jablonec, Kladno - Liberec, Kolín - Bohemians Praha 1905, Mariánské Lázně - Plzeň, Zápy - Ostrava, Uničov - Zlín, Jihlava - Hradec Králové, Mladá Boleslav - Prostějov, Velvary/Vlašim - Pardubice, Slovácko - Dukla Praha, Žižkov - Olomouc, Kroměříž - Slavia Praha, Vyškov - Teplice, Líšeň - Sparta Praha, Opava - Brno, České Budějovice - Chrudim.