Splnili roli favorita, středeční pohárovou šichtu na půdě brněnských Bohunic si ale zbytečně protáhli. Kroměřížští fotbalisté v 1. kole MOL Cupu ztratili vedení 2:0, třetiligového nováčka zdolali až v prodloužení, postup jim zařídily trefy střídajícího Stanleyho Chukwudiho.

Fotbalisté Kroměříže (bílo-červené dresy) zvítězili v Příbrami 3:1. | Foto: FK Příbram

„Pro nás je hlavní postup a ten máme,“ oddechl si kouč Hanácké Slavie Bronislav Červenka.

Oproti vítěznému druholigovému utkání sestavu úplně překopal, šanci dal méně vytíženým borcům, naopak Dostál, Matoušek, Jeleček, Cupák, Houser, Jaroň, Fulnek i Chwaszcz, jen část zápasu odehráli Zavadil, Kudela či Chukwudi.

První poločas byl poměrně vyrovnaný, šance přišly až před přestávkou. „Domácí hráli dobře v bloku, nepouštěli nás do zakončení. My jsme nebyli příliš nebezpeční, spíš jsme tam měli jenom nějaké náznaky. Bohunice nehrály špatně, ale v úvodní části zahrozily jen střelou z dálky,“ hodnotí Červenka.

Hanáci si až na konci první půle vypracovali hezké akci, po kterých zahrávali dva pokutové kopy. Zatímco Votava poslal favorita do vedení, Goncalves druhou penaltu neproměnil.

Dvougólové vedení dal druholigovému nováčkovi až po centru ze strany Tomáš Machálek v 66. minutě. Za stavu 2:0 to vypadalo, že hosté utkání v klidu dohrají, ale nakonec si cestu do dalšího kola zbytečně zkomplikovali. „Po dvou centrech do šestnáctky a šikovných tečích jsme dvakrát inkasovali a byl z toho zbytečný guláš,“ posteskl si Červenka.

Tatran nakopla trefa Sehnala, vzápětí skóroval i Doubravského a Brňané byli zpátky ve hře.

„V závěru jsme ale měli daleko víc sil než unavený soupeř. Pomohli nám střídající hráči, kteří na trávník vnesli kvalitu. Dát jsme mohli i další branky, naštěstí jsme dohráli alespoň dvě akce,“ přidává.

Kouč Hanáků nebyl tentokrát spokojený s kostrbatou a nepřesnou rozehrávkou, celkovou činností defenzivy. „Kvalita byla celkově nižší, ale bylo tam i pár dobrých věcí. Někteří kluci ukázali, že se zvedají a mohou být pro nás přínosem. Jiní naopak odehráli horší zápas,“ přiznává. I tak se Hanáci těší na pohárový duel ve Strání, kde se představí na konci srpna.

Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE už v sobotu vyzvou Opavu.

MOL Cup, 1. kolo -

TJ TATRAN BRNO BOHUNICE – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 2:4 PO PRODLOUŽENÍ (0:1, 2:2)

Branky: 68. Marek Sehnal, 73. Ondřej Doubravský – 102 a 120. Charles Stanley Chukwudi 41. Matěj Votava z penalty, 66. Tomáš Machálek. Rozhodčí: Zaoral - Lakomý, Pospíšil (Vidlák). Žluté karty: Král, Sehnal, Krška, Bednář, Kotoun – Machálek, Stoklásek, Gergela, Oulehla. Diváci: 450.

Kroměříž: Gergela – M. Machálek, Stoklásek, Tiahlo (83. Zavadil), Oulehla – Mlčoch (83. Surynek), Vyhlíd, T. Machálek (77. Kudela), Goncalves (69. Chukwudi), Červenka (117. Fulnek) - Votava (69. Dočkal). Trenér: Červenka.