Pobyt na Slovácku zakončil duelem v Uherském Brodě. Na sobotní zápas žádný z aktérů jenom tak nezapomene. Sudí Dorotík ukázal neuvěřitelných šest červených karet, hosté dohrávali utkání v početní výhodě deseti mužů proti sedmi.

„Je to určitě zajímavé, taková kuriozita," souhlasí.

„Po prvním poločase asi nikdo netušil, co se bude dít dál. Po vyloučení domácího gólmana se to ale celkem vyhrotilo, přitvrdilo. I když měli hráči soupeře žlutou kartu, některé jejich zákroky byly na hraně. Je škoda, že se to nedohrálo v plném počtu na obou stranách," přidává.

Hosté z Hodonína ale byli rádi hlavně za výhru, nic jiného po závěrečném podzimním utkání neřešili.

„I když jsme dohrávali snad proti šesti a mnozí budou říkat, že jsme měli vyhrát větší rozdílem, my jsme rádi za tři body, které jsou nejdůležitější, takže spokojenost," pronesl.

Švantnerův tým si tak náramně užil rozlučku s podzimem. Mlčoch možná viděl některé spoluhráče naposledy.

V zimní pauze se bude hlásit v Kroměříži. V Hanácké Slavii má smlouvu do konce sezony.

„Už mi volal sportovní manažer Karel Heinz, že se mám dostavit, budeme to řešit," hlásí.

Klubový odchovanec se moc rád vrátí na Hanou a porve se o místo v druholigovém kádru. „A když to nevyjde, klidně budu dál hrát za Hodonín, kde se mi líbilo," říká.

Díky hostování na Slovácku moc duelů Kroměříže ve FORTUNA: NÁRODNÍ LIZE neviděl.

„Většinou nám zápasy kolidovaly, ale s kluky jsem byl v kontaktu, občas jsem se za nimi i zastavil, zatrénoval si, takže informace mám," líčí.

Hanáci nakonec zvládli první půlrok ve vyšší soutěži poměrně slušně, přezimují se sedmnácti body třináctí, mimo sestupové pozice.

„Ze začátku to bylo perfektní. Vstup klukům až nad očekávání vyšel. Pak přišel útlum, ale na konci se zase zvedli a po výhře nad Prostějovem už to vypadá zase jinak," vnímá.

„Snad se druhá liga podaří zachránit, protože Kroměříž si tuto soutěž určitě zaslouží," dodává.