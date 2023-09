V květnu 2011 jako jediný ze současného kroměřížského týmu odehrál celý památný zápas proti Mladé Boleslavi. Na domácí odvetu semifinále poháru, kterou sledovalo více než čtyři tisícovky diváků, nikdy nezapomene. A hluboko v paměti kroměřížského fotbalisty Tomáše Matouška bezpochyby zůstane i středeční souboj 3. kola MOL Cupu s pražskou Slavií.

Nástup fotbalistů Kroměříže a Slavie Praha | Video: Libor Kopl

„Asi to překonalo naše představy,“ přiznala s úsměvem hrající legenda moravského klubu.

Před dvanácti lety si nemyslel, že v rodném městě zažije něco podobného. Stalo se.

Druholigový nováček se ve středu utkal s jedním ze dvou největších a nejúspěšnějších českých klubů, poměřil se s účastníkem základní skupiny Evropské ligy. Kroměříž zase žila fotbalem, stadion Jožky Silného byl po dlouhé době natřískaný. Byl překonán návštěvnický rekord, nikdy víc diváků v Kroměříži na fotbale v tomto tisíciletí nebylo.

Zápas byl speciální nejen tím, že nováček druhé ligy má ve svém názvu Hanáckou Slavii a navíc používá červenobílé logo s hvězdou a sešívané dresy.

„Já jsem si myslel, že můj největší zápas byl před lety s Mladou Boleslaví, dneska jsme to překonali. Už mám nějaký věk, toto je můj největší zápas kariéry,“ vyznává se.

Domácí po porážce 0:2 nijak nesmutnili. Báli se debaklu, ostudu, nakonec po střetu s gigantem vyvázli velice dobře. Stejným skóre dopadl třeba i souboj Pražanů v Ženevě. „Že bychom byli stejně dobří jako Servette? To asi ne. Výsledek ale bereme,“ říká Matoušek.

Pražané po remíze 1:1 v nedělním ligovém derby se Spartou kompletně prostřídali základní sestavu a nasadili řadu náhradníků. I tak byla v hostující jedenáctce známá jména, řada zkušených hráčů. „Na to že psali, že přijedou s mladými kluky z béčka, byl tam spíš širší kádr áčka, takže rozdíl byl jasně vidět,“ míní.

Skóre otevřel v 35. minutě Jurásek a pojistku přidal po změně stran Chytil. Hanáci moc šancí na úspěchy neměli.

„Před utkání tam byly nějaké myšlenky, že nám by se mohlo dařit a soupeři třeba ne, Slavia ale prokázala, že je mistr, nejlepší mančaft v republice,“ říká.

Podle Matouška byl rozdíl na trávníku patrný, byť favorit nepodal nijak zvlášť oslnivý výkon a protivníka z nižší soutěže neválcoval.

„Pro ně to musí být strašně těžké, protože minulý týden hráli Evropskou ligu, o víkendu zase derby. Teď se museli nachystat na zápas s námi. Neměli to jednoduché, ale hráli zkušeně. Přesně to, co potřebovali,“ oceňuje.

Hanáci si moc velkých příležitostí nevypracovali. Až ve druhé půli za nepříznivého stavu skončila hlavička Cupáka po zákroku gólmana Koláře na břevnu, jinak se druholigový nováček moc do zakončení nedostal.

„Bylo by to hezčí, kdybychom skórovali, ale nevadí,“ uvedl.

Zatímco Pražané po povinném postupu rozdávali autogramy i úsměvy, podebatovali a pofotili se s nadšenými fanoušky, někteří kroměřížští fotbalisté spěchali domů. Třeba Matoušek pracuje jako policista, po životním utkání měl noční směnu. „Doufám, že mi lidé dají prostor si trošku odpočinou,“ doufal před odjezdem na šichtu Matoušek.