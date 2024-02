„Většina z nás odehrála poločas. Zlín měl v sestavě mladé a běhavé kluky. Moc nám to neulehčil, ale do nějakých velkých šancí jsme ho nepustili. Jsme rádi, že jsme před soutěží vyhráli,“ uvedl Machalík.

Sedmadvacetiletý tvořivý středopolař je jednou z šesti zimních posil Kroměříže, v základní sestavě by i přes silnou konkurenci neměl chybět.

V přípravě se mu dařilo. Zahrával standardní situace, rohy. Sbíral asistence, dokonce dal gól.

Vedení Hanáků dobře ví, proč mládežnického reprezentanta přivedlo z konkurenční Líšně, nabídlo mu smlouvu.

Bývalému záložníkovi Znojma, Třince nebo Blanska se v Brně dařilo. Patřil do základní sestavy týmu trenéra Milana Valachoviče. Na podzim nastoupil ve všech šestnácti duelech, zaznamenal jednu asistenci.

Přesto v Líšni skončil, dobrovolně ji opustil. „Rozhodl jsem se, že tam neprodloužím smlouvu, která mi končila v létě. Chtěli se mnou rozvázat kontrakt. Řekli mi, ať si hledám nový klub,“ vysvětluje.

I když měl víc možností kam odejít, rozhodl se pro Kroměříž, která přišla s konkrétní nabídkou. „Jelikož se mi to líbilo, šel jsem sem,“ říká.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

S novým týmem už se sžil, problém zapadnout do mužstva neměl. Většinu kádru znal z minulých angažmá. Hlavně proti odchovancům Zlína, mezi které patří třeba gólman Dostál, Houser či Chwaszcz, pravidelně nastupoval v žácích či dorostu.

Poprvé rozhodně neviděl ani Silného nebo Jelečka. „Nešel jsem do neznáma,“ poznamenal.

Na zázemí ani podmínky si stěžovat nemůže. Vše je na podobné úrovni jako v Líšni, ne-li lepší.

Na souboj s bývalým klubem se těší. „Bude to pro mě specifické, pořád je to čerstvé. Snad vyhrajeme,“ přeje si.

Brno ještě úplně neopustil. S přítelkyní tam stále žije. Hledat nové bydlení si budou až v létě.

„Ještě pendluji, dojíždím s Jirkou Oulehlou,“ hlásí.

Rodák z Bystřice pod Lopeníkem má za sebou zajímavou minulost. Šikovný středopolař, který prošel mládežnickými reprezentačními výběry, debutoval v české nejvyšší soutěži v prosinci 2016.

Vincour se uvedl gólem. Kroměříž na závěr přípravy zdolala juniorku Zlína

Ve třech ligových sezonách odehrál 45 utkání, ve kterých neskóroval, připsal si jenom dvě asistence.

Na jaře Machalíka čeká jenom boj o udržení ve druhé lize. „Snad to zvládneme,“ doufá.

Neúspěch si nepřipouští, na start jara se těší. „Přestávka byla dlouhá. Navíc zimní příprava je specifická v tom, že se trénuje na umělce. V tomto je to složitější, ale máme to s kluky za sebou. Každý už se těší na mistrovské zápasy, až si zahraje na trávě,“ pronesl.

Hanáci odstartují druhou polovinu sezony za týden v sobotu doma proti vedoucímu Vyškovu.

„Možná je dobře, že ho chytneme takto zkraje, první kola jsou totiž vždycky ošidná. Snad překvapíme a něco uhrajeme,“ přeje si.

Generálku fotbalisté Kroměříže zvládli. Ani jim nevadilo, že se poslední přípravný duel odehrál na umělém povrchu, tréninkové plochy totiž byly stejně jako hlavní hřiště podmáčené. Nešlo na něm hrát.

„Je to nezvyklé, že se generálka hraje na umělce, ale počasí to prostě neumožnilo. Vzali jsme to tak, jak to je,“ zůstal v klidu.