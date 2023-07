„Nejen pro mě to byl těžký zápas, ale celkově to bylo fajn. Jsem rád, že jsem dostal šanci a odehrál větší část zápasu. Jenom škoda toho výsledku, remízu jsme mohli uhrát,“ míní.

Moravané doplatili na rozpačitý úvod i vyloučení Vyhlída. „Je pravda, že prvních dvacet minut jsme se na hřišti hledali, pak už to ale byl vyrovnaný zápas. Místy jsme domácí i tlačili a vypracovali si nějaké šance. Byla velká škoda, že jsme je neproměnili,“ lituje.

Rodák ze Smoliny nastoupil na jihu Čech na pozici číslo šest, v Táboře odehrál 67. minut. Po vyloučení krajního beka Vyhlída přepustil své místo útočníkovi Votavovi.

„Zápas měl tempo, fyzicky to bylo podobné jako ve třetí lize, akorát kvalita hráčů byla vyšší než v MSFL,“ srovnává.

Také prostředí a návštěva byly daleko lepší než zná z třetí ligy. „Je to o level výš,“ souhlasí.

Od trenéra Červenky měl jasné úkoly, ve středu zálohy měl na starosti černu práci. Měl přerušovat útočné akce soupeře, bránit, sbírat odražené balony. Když měl prostor na vyvezení míče, snažil se rozjet protiútok, založit rychlý kontr.

„Bylo to podobné co po mě chtěli ve Slovácku,“ říká.

V Uherském Hradišti byl ale na spoluhráče zvyklý. Dobře věděl, kdo co udělá. V Kroměříži je teprve druhý týden, parťáky teprve poznává. „Chvíli potrvá, než se sehrajeme,“ ví dobře.

Kudela absolvoval letí přípravu s ligovým Slováckem. Na soustředění v Rakousku si dokonce zahrál proti německému Kielu, na pár minut naskočil i v generálce se Salcburkem. Místo v kádru ale nezískal a jelikož zpátky do třetí ligy se mu nechtělo, zvolil hostování v Kroměříži.

„Řešili jsme to s agentem a shodli se na tom, že potřebuji získat herní praxi v profesionální soutěži. V prvním týmu Slovácka bych moc šancí nedostával, tak jsem se rozhodl odejít. Kroměříž byla jasná volba. Je to kousek z Uherského Hradiště, kde bydlím, navíc je to nováček druhé ligy,“ vysvětluje.

Z nových spoluhráčů neznal téměř nikoho. Jen další letní posily z Baníku Ostrava B potkával v mládeži nebo při vzájemných duelech v MSFL, s Novotným hrával v mládeži Slovácka, dobře zná i Štěpána Heinze, syna manažera Hanáků.

„Tým se v létě doplnil, přišlo nás celkem hodně. Věřím, že si to brzy sedne a budeme se zlepšovat. Příští zápas snad urveme,“ přeje si.