Po derby si tak mohl dobírat své dvojče, nešťastného hráče eskáčka.

„Mám k němu respekt. Je o dvě minuty starší, takže si nemůžu moc vyskakovat. Navíc bráchu porážka mrzela, chvilku se mnou nemluvil," tvrdí s úsměvem Marek Jaroň, hrdina posledního letošního duelu Kroměříže.

Jaká byla rozlučka s podzimem? Pařili jste až do rána?

Jelikož jsme zakončili půlrok výhrou, tak oslavy byly o něco větší, ale zase nijak zvlášť bouřlivé to nebylo. Přece jenom jsme profesionálové. V poledne jsem domů rozhodně nepřišel. (úsměv)

Asi vám chyběly síly po těžkém zápase s Prostějovem. Byl to velký boj, že?

Zápas bych rozdělil na dvě části. V prvním poločase jsme podali velice dobrý výkon. Věděli jsme, co chceme hrát a co na soupeře bude platit. Brzy jsme dali gól, měli i další šance. Naopak Prostějov jsme prakticky do ničeho nepustili. Naopak jsme sami mohli přidat další branky a utkání rozhodnout. Druhý poločas už byl úplně opačný. Prostějov nás zavřel, měl tam spoustu nebezpečných centrů, které obrana nebo gólman odvrátili. Po změně stran už jsme nebyli tak aktivní, přesto jsme si vytvořili nějaké brankové situace. Nakonec jsme to ubojovali. Pro nás je to důležitá výhra.

Jaké to bylo zahrát si proti bráchovi?

V mužském fotbale jsme proti sobě nastoupili vůbec poprvé. Naposledy jsme se střetli v dorostu. Já hrál za Hlučín U17 on za Baník. Tehdy to bylo naposledy. Nijak jsme to nehecovali. Jenom jsme si před zápasem zavolali. Zajímalo nás, kdo nastoupí v jaké sestavě. Jinak jsme to nehrotili, ani žádné sázky nebyly.

Dobíral jste si ho pak hodně?

Jak hodnotíte podzim v Kroměříži?

Z týmového hlediska asi můžeme být spokojení. Na to, že jsme nováček, jsme bodů získali docela dost. Podařilo se nám uhrát hned několik pěkných výsledků. Jenom škoda některých domácích ztrát. Mohli jsme na tom být ještě lépe. Jinak co se týká mých výkonů, herně to nebylo nejhorší, ale čísla jsou nic moc. Měl bych být produktivnější, více pomáhat týmu. Ale celkově jsem rád za příležitost, kterou jsem v Kroměříži dostal.

Zůstanete na Hané až do konce sezony?

Zatím vůbec nevím, co bude dál. Všechno záleží na Baníku. Uvidím, jaký se mnou má záměr. Já bych ale velice rád zůstal v Kroměříži, kde se mi líbí. Nyní máme týden volno, ale pak budeme ještě trénovat a čekají nás také tři přípravné zápasy.

Jak využijete volný týden?

Budu spíše odpočívat, nikam nepojedu. Možná zajdu na hřiště si kopnout do míče, ať to nezapomenu (úsměv). Je mi jedno, zda to bude v Ostravě nebo ve Valašském Meziříčí.

Co říkáte na odchod kouče Červenky? Byla to pro vás velká rána? Samozřejmě mě to stejně jako další kluky překvapilo. Trenér Červenka ale dostal nabídkou, kterou nejde odmítnout. Dostal šanci vést mužstvo v první lize. Jinak nového kouče Ondu jsem vůbec neznal. Jenom jsem věděl, že předtím vedl Uherský Brod. S jeho příchodem se ale zatím nic nezměnilo.

Jaktože ne? Vždyť vás na poslední zápas přesunul do středu hřiště …

Je pravda, že mi to tam celkem svědčilo. Šimon (Chwaszcz - pozn. red.) je urostlý, zatímco já spíš vrtkavý. Sbíral jsem odražené balony, pomáhal mu vpředu. Dal jsem gól a připravil ještě jednu šanci. Z tohoto pohledu to byl vydařený tah. (úsměv)