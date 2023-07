„Strašně těžko se odhaduje naše síla. Vím, že kluci jsou šikovní, dokážou hrát dobrý fotbal, ale soupeři jsou rovněž kvalitní a soutěž bude velmi vyrovnaná. My chceme získat co nejvíce bodů. Na co to bude stačit, se teprve uvidí, ale naším prvotním cílem je záchrana a pro ni uděláme maximum,“ slibuje kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Strůjce úspěšného hanáckého tažení ve třetí lize se na start sezony ve vyšší „profesionální“ soutěži těší.

„I když příprava byla krátká a my bychom potřebovali delší čas na sehrání, už vyhlížíme ostrý start, první mistrovské zápasy. Jsme v očekávání, jdeme do neznáma,“ říká Červenka.

Hanáci vyráží do Tábora až v den utkání. V autobuse bude kompletní tým. Současný kádr Kroměříže čítá dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáře. Vybrat ty nejlepší a na dané utkání ty nejvhodnější nebude úplně jednoduché.

„Pro kluky to bude po psychické stránce dost náročné. Spousta z nich nebude chodit ani na lavičku. Ale máme béčko, čekají nás i pohárové zápasy. Chceme, aby všichni kluci byli vytížení a měli herní praxi. Pro tým bude důležité udržet všechny v dobrém stavu,“ uvědomuje si Červenka.

Hanáci zakončili přípravu výhrou nad Dubnicí. Gólů mělo být víc, říká Červenka

Hanáci v krátké letní pauze přivedli hned osm posil. Z Baníku Ostrava dorazili brankář Gergela, obránce Stoklásek a záložníci Jaroň, Fulnek a Chukwudi, další novou tváří je Oulehla z Vyškova. Z Rakouska se vrátil Sklenář, z dorostu přišel Mazuryk.

Zatím poslední novou tváří je Martin Kudela. Dvacetiletý středopolař bude na Hané rok hostovat ze Slovácka. „Je to velmi kvalitní hráč, moc jsem o něj stál. Zvýší konkurenci, bude platný,“ věří Červenka.

Vedení Kroměříže bude hráče do září sledovat a hodnotit, další změny do konce přestupového období nevylučuje. „Uvidíme, jak nám to půjde a jak to bude vypadat. Podle toho budeme reagovat,“ uvedl sedmačtyřicetiletý kouč.

Nyní musí Červenka se svými asistenty vybrat optimální základní sestavu, kterou samozřejmě přizpůsobí i soupeři. „Dělali jsme to tak i v MSFL, kde jsme ale ve většině případů museli tvořit hru a chodili do zavřené obrany. Teď to v drtivé většině utkání bude naopak. Naše role bude jiná. Uvidíme, jak se s tím popasujeme,“ uvedl.

V Táborsku to Hanáci mít jednoduché rozhodně nebudou. „Čeká nás protivník z horní poloviny tabulky. Viděl jsem pár zápasů z minulé sezony a i z letní přípravy. Čeká nás velmi kvalitní tým, který se znovu bude pohybovat v první šestce či osmičce. V sestavě má zkušené borce i mladé kluky. Pokusíme se přivést domů nějaký bod,“ slibuje Červenka.

Jihočeši v minulé sezoně byli sedmí, hůř skončit nechtějí. Kádr Táborska v létě rozšířila pětice nových hráčů. „Z nich dva, a to Foltýn a Bláha, jsou už zkušení druholigoví hráči, kteří, myslím si, nám hodně pomůžou. Zbylí tři jsou mladí kluci, kteří prokazovali svou velkou kvalitu ve třetí lize,“ zmínil trenér Roman Nádvorník příchody Kalouska, Schindlera a Zemana.

„Další novou tváří je Skopec, jenž přešel z našeho B-týmu,“ připomněl spojení s Lomem, který bude po postupu z divize hrát třetí ligu pod hlavičkou Táborska B.

Jaroň upřednostnil Kroměříž před Prostějovem. Třetí liga už je pro mě málo, cítí

„Věřím, že těmito příchody se nám podaří ještě zvýšit sílu a konkurenci v hráčském kádru, jehož přestavba, načatá v zimě, by tím měla být dokončena,“ řekl Nádvorník, Jeho tým se v letní přípravě utkal se soupeři z nejvyšší soutěže. Propadl ale jenom s Plzní, které podlehl 0:6. „To je vlastně jediná věc z přípravy, která mě hodně mrzí. Tam jsme to nezvládli, když podle mě naši mladí hráči podlehli té atmosféře a velké kvalitě soupeře, který nás v této fázi zápasu jednoznačně přehrál. Jinak ale musím říct, že s přípravou jsem spokojen, protože na žádný zápas jsme se speciálně nepřipravovali a všechno jsme se směřovali až k zahájení sezony a k prvnímu mistrovskému zápasu,“ zdůraznil zkušený kouč.

„Těší mě, že nemáme žádného dlouhodobě zraněného hráče a že bychom tudíž měli do sezony jít v plné síle,“ vyzdvihl Nádvorník.