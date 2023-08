Nováček bodoval podruhé v řadě a v neúplné tabulce se posunul právě před sobotního soupeře na osmé místo.

Kroměřížský trenér Bronislav Červenka si triumfu nad bývalým účastníkem české nejvyšší soutěže právem považoval. „Pro nás to byl velmi těžký zápas. Příbram má velkou kvalitu, na tuto soutěž spousta nadstandardních fotbalistů, kteří jsou typologicky jiní než třeba hráči v Jihlavě, Táborsku či Prostějově. Naši kluci se s tím ale vyrovnali velice dobře, i se štěstím jsme to dotáhli do konce a urvali všechny body,“ raduje se.

Fotbalisté Kroměříže (bílo-červené dresy) zvítězili v Příbrami 3:1.Zdroj: FK Příbram

První poločas byl vyrovnaný, se spoustou soubojů a nepřesností. „Nebylo to příliš uhlazené. Na suchém a pomalém trávníku byla k vidění na obou stranách spousta ztrát,“ říká kouč Hanáků.

Po bojovném úvodu si vzali slovo hosté. Příbramští zaváhali v rozehrávce, do pasu gólmana Melichara totiž vlétl Adam Houser a bez problémů uklidil míč do odkryté branky.

„Jsem rozčarovaný. Zklamali jsme a vůbec si to nedokážu vysvětlit. Něco si říkáme a hrubka Melichara všechno zbortí. Tohle si nemůže dovolit. Chyba, jak při pouťovém zápase. Za mě obrovská omluva všem,“ řekl naštvaně příbramský trenér Karel Krejčí.

Domácí chtěli vyrovnat, ale do střely Dudla se dobře položil Nečas, který balon zastavil břichem.

Středočeši se dál trápili, zahrozili až na konci první půle, kdy orazítkovali tyč. „Soupeř tam v úvodní části kromě jedné standardní situace Hušbauera a jedné střely, kterou krásně chytil Dostál, nic neměl. My jsme úvodní část odehráli velice dobře. Škoda, že jsme nedořešili tři nebo čtyři brejky,“ lituje Červenka.

Příbram se po přestávce zlepšila. Favorit po změnách v sestavě zjednodušil hru a nakopával dlouhé balony na Wágnera. „Ten dokázal vyhrávat souboje, sklepávat balony spoluhráčům. Z toho si soupeř vypracoval tlak, závary. My jsme dlouho odolávali a taky jednou zahrozili, kdy po brejku Fulnek střílel z penalty mimo,“ líčí Červenka.

Po delším tlaku se Příbram dočkala. Po centru ze strany se prosadil hlavičkující Jahić. „Byla to pro nás facka, která nás trošku shodila dolů. Domácí zintenzivnili svůj tlak, naštěstí jsme to ustáli,“ oddechl si trenér Hanácké Slavie.

Středočeši byli blízko obratu, ale střídající Anih technickou ranou mířil pouze do břevna.

Na druhé straně po faulu Biricze odpískala sudí Adámková penaltu pro hosty, kterou Chukwudi s přehledem proměnil.

V hektickém závěru se činil hlavně hostující gólman Dostál, jenž nejprve vytáhl hlavičku z bezprostřední blízkosti nad branku a pak vyrazil Vokřínkovu dělovku z hranice šestnáctky.

„Dosty nás na konci fantastickým zákrokem skvěle podržel. Byla to klíčová situace,“ míní Červenka.

Pojistku přidala Kroměříž v samotném závěru, kdy Chukwudi vyhrál souboj proti Melicharovi a nabídl Jakubu Dočkalovi střelu do prázdné branky.

„Honí se mi spousta věcí. Nechci být vulgární. Takhle se o body nehraje. Je potřeba si sednou na zadek a něco si k tomu říct. Výkon byl špatný,“ zhodnotil bez servítek Krejčí.

Moravané mohli na konci přidat další branky, když chodili do otevřené obrany Příbrami, ale řadu situací nedohráli. „Teď nás to naštěstí nemrzí, protože vezeme výhru 3:1,“ usmíval se kouč hostů.

Hanáci nyní musí přepnout na MOL Cup. Do poháru vstoupí ve středu na hřišti brněnských Bohunic. „I když nastoupí méně vytížení kluci, aby získali zápasovou praxi, utkání musíme zvládnout,“ dodává.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 5. kolo

FK PŘÍBRAM – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:3 (0:1)

Branky: 71. Jahić – 18. Houser, 76. Chukwudi z penalty, 90+3. Dočkal. Rozhodčí: Adámková – Líkař, Pospíšil. Žluté karty: Hušbauer, Bilicz – Kudela, Dočkal. Diváci: 567.

Příbram: Melichar – Fišl, Jahić, F. Matoušek – Nsunzu (46. Nkwinga), Hušbauer, Dudl (31. Anih), Biricz (81. Jandera), Dav. Krch (46. Vokřínek) – Nečas, Wágner.

Kroměříž: J. Dostál – T. Matoušek (86. Vyhlíd), Zavadil, Tiahlo, Fulnek– Cupák, Houser (69. Stoklásek) – Jeleček (69. P. Červenka), M. Jaroň (51. Chukwudi), Kudela (86. Dočkal) – Chwaszcz.