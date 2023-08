„Škoda, že jsme v závěru proti oslabenému soupeři nepřidali druhý gól. Vypracovali jsme si tam pár velmi nebezpečných situací, byli jsme blízko výhře, kterou jsme si za výkon i přístup zasloužili,“ míní kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Zatímco po středečním debaklu v Drnovicích s Vyškovem svěřence káral, tentokrát byl oprávněně spokojený.

„Jsem rád, že se kluci poučili a zápasu odevzdali maximum,“ těší Červenku. „Opravdu makali, jezdili po zadku, poctivě pracovali. Od první minuty si šli za vítězstvím. Celkově to byl velmi kvalitní zápas. Možná v něm nebylo tolik fotbalovosti a tolik krásných věcí, ale utkání mělo obrovské tempo,“ vyzdvihuje domácí kouč.

„Hráli jsme agresivně, vzadu zodpovědně. Prostě tak, jak by to mělo ve druhé lize být. Jihlava má hlavně nahoře obrovskou kvalitu, my jsme to ale v defenzivě zvládli velmi dobře. Musíme v těchto výkonech pokračovat dál,“ přidává.

Hanáci proti Jihlavě začali aktivně a hned v úvodu zahrozili Cupákem. Hostující gólman Soukup však dokázal střelu vyrazit. Vysočina odpověděla pokusem kapitána Vedrala po standardní situaci a šancí Turečka. Bývalý záložník Zlína či Hulína ve velké šanci ale selhal.

Favorit udeřil až ve 33. minutě, kdy si dal smolný vlastní gól Houser. „Na šestnáctce vypíchl špičkou kopačky soupeři míř, který skončil u tyče v bráně,“ popisuje Červenka.

Nováček mohl ještě do přestávky výsledek srovnat, ale v zakončení nebyl přesný ani důrazný. Jaroň pálil nad, další tutovku domácích zmařil pohotový Tonbul.

Hanáci byli za svoji aktivitu odměnění až v úvodu druhé půle, kdy se dorážkou pod břevno prosadil nepokrytý Cupák.

Hanáci nepolevovali, dál se hnali za obratem. „Jihlava si ve druhém poločase žádnou šanci nevytvořila. My jsme byli vzadu velmi zodpovědní a obětaví, směrem dopředu zase rychlí a přímočaří,“ uvedl Červenka.

Další zásadní chvíle přišly až v závěrečné čtvrthodině. V 80. minutě fauloval Tonbul domácího Cupáka a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Rozhodnout mohl střídající Dočkal, kterého nejprve vychytal skvěle chytající Soukup a poté z dorážky nedokázal trefit odkrytou barvu.

V dramatickém závěru ještě jihlavský stoper Piško stáhl dravého Dočkala, jenž by postupoval sám na bránu, a uviděl červenou kartu. „Mrzí mě to. Byl bych radši, kdyby šel Kuba sám,“ přiznává Červenka.

Vysočina v devíti neinkasovala, nápor domácích i se štěstím ustála.

Fotbalisté Kroměříže jsou v neúplné tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se čtyřmi body jedenáctí. Před sebou mají anglický týden. Již v úterý čeká Hanáky v Brně pohárové utkání na hřišti třetiligového nováčka z Bohunic, příští sobotu se pak představí v Příbrami.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 4. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC VYSOČINA JIHLAVA 1:1 (0:1)

Branky: 46. Cupák – 33. Houser vlastní. Rozhodčí: Opočenský – Šafránková, Pfeifer (Trčka). Červené karty: 80. Tonbul, 89. Piško (oba Jihlava). Žluté karty: Tiahlo – Vedral, Fila, Tureček, Pešek, Tonbul, Křehlík, Peřina. Diváci: 856.

Kroměříž: Dostál – T. Matoušek (60. Vyhlíd), Zavadil, Tiahlo, Fulnek – Cupák, Houser (75. Dočkal) – M. Jaroň (75. Chukwudi), Kudela, Jeleček – Chwaszcz.

Jihlava: Soukup – T. Svoboda, Vedral, Tonbul, Chytrý (73. Peřina) – A. Pešek, Lacko – Fila (61. Křehlík), Tureček (83. Piško), Selnar (61. Ogiomade) – Araujo-Wilson (73. Tall). Trenér: Oulehla.