Po dvou porážkách ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE znovu zabrali. Fotbalisté Kroměříže v sobotním souboji dvou nováčků doma udolali Viktorii Žižkov 1:0 a v neúplné tabulce se posunuli právě před Pražany na deváté místo. Vyrovnanou bitvu rozhodl v úvodu druhé půle Jakub Dočkal.

Nástup fotbalistů Kroměříže a Žižkova | Video: Mojmír Zapletal

„Pro nás to byl další těžký zápas. I když to nebyla žádná fotbalová krása, divákům se to museli líbit. Kluci především za příkladnou bojovnost a obětavost zaslouží pochvalu. Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli za tři body. Snad budeme takto poctivě hrát i dalších zápasech,“ přeje si kouč Hanáků Bronislav Červenka.

Jeho tým mohl skórovat už v prvním poločase, ale střelecky se soužil. Už v 5. minutě po centru Fulneka zakončoval Dočkal, ale z voleje mířil nad břevno. Vzápětí zahrozil sám Fulnek. Kroměřížský křídelník dostal dobrou přihrávku doleva, střelu z nadějné pozice mu však obětavě zblokoval skluzující Richter.

„Soupeř v prvním poločase dobře kombinoval. My jsme neměli až tolik ze hry, nebyli jsme tolik na míči jako třeba v jiných zápasech, ale byli jsme nebezpečnější než hosté. Jenom škoda, že jsme žádný z brejků nedotáhli, v síti neskončily ani střely ze střední vzdálenosti,“ lituje Červenka.

OBRAZEM. Opavský rychlík vystavil diviznímu Holešovu v MOL Cupu stopku

Hanácká Slavia si na rozdíl od soupeře dokázala vytvářet příležitosti. Ve 39. minutě aktivní Fulnek kroutil balón z levé strany velkého vápna do protější šibenice, ovšem gólman Kotek se blýskl parádním zákrokem pravou rukou. V závěru první půle neuspěl ani domácí kapitán Matoušek, jenž se položil do centru od levé lajny, hlavou mířil o kousek vedle.

Kroměříž šla do vedení až v úvodu druhé půle. Po centru Cupáka z pravé strany udeřil hlavou Dočkal.

Žižkov po inkasované brance paradoxně ožil. V poli měl navrch, ale na vyrovnání nedosáhl. Hosté přitom pár možností ke skórování měli, Březina ale hlavičkoval z dobré pozice nad břevno, střelu Höniga zblokoval Červenka a Richter v nastavení mířil příliš vysoko.

„Soupeř po inkasované brance zvýšil obrátky. Snažil se být nahoře ve větším počtu hráčů. V závěrečné desetiminutovce šel do velkého rizika, do naší šestnáctky sypal jeden centr za druhým. My jsme všechno uskákali, odvrátili, ubojovali, byť někdy i se štěstím,“ přiznal Červenka.

Jeho tým si nyní odpočine, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má totiž reprezentační přestávku. Po ní doma vyzve Kroměříž béčko Olomouce.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 8. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FK VIKTORIA ŽIŽKOV 1:0 (0:0)

Branka: 50. Dočkal. Rozhodčí: Černý – Mojžíš, Líkař. Žluté karty: Jirásek, Richter (oba Žižkov). Diváci: 1 416. Kroměříž: Dostál – Matoušek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Houser (72. Stoklásek), Cupák – M. Jaroň (78. Chukwudi), Kudela (90+3. Mlčoch), Fulnek (78. P. Červenka) – Dočkal (78. Chwaszcz). Trenér: Bronislav Červenka.

Viktoria Žižkov: Kotek – M. Richter, Březina, Kozojed (80. Petrák) – Řezáč (58. Finěk), Tregler, Jirásek (58. Sixta), Muleme – Batioja, Rosa (76. Hönig) – Voltr (58. Prošek). Trenér: Michal Horňák.