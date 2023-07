Nováček dlouhou přesilovku využil, po úvodním nezdaru v Táborsku si zvedl náladu i sebevědomí, triumf nad Prostějovem si v hledišti stadionu Jožky Silného užívalo více než tisíc diváků.

„Výsledek je skvělý, ale mně by stačilo i 1:0,“ přiznal s úsměvem trenér Kroměříže Bronislav Červenka.

Hráčům za výkon poděkoval. „Kluci to neměli vůbec jednoduché. Po dlouhé době se tady hrála druhá liga. Říkal jsem ji, ať jsou uvolnění, podají co nejlepší výkon. I tak prvních dvacet minut od nás nebylo ideální. Bylo vidět, že jsou svázaní, nechtějí lidi zklamat, ale nakonec to před vlastním publikem zvládli výborně,“ těší Červenku.

Také někdejší ligový záložník si vychutnal první výhru po postupu z MSFL. Radost měl i z návštěvy, byť atmosféra nebyla taková, jako při pohárových duelech s Brnem či Baníkem.

„Kulisa ale byla slušná, lidé nám fandili,“ oceňuje Červenka.

„Fotbal se divákům musel líbit. K vidění byly tři branky, další šance nejen naší straně,“ přidává.

Kroměříž do středy prodala 62 permanentek, v pátek kvůli světlům hrát nemůže

Hanácká Slavia byla až na kapitána Matouška kompletní. Úvod střetnutí ale patřil hostům z Prostějova, kteří si také vytvořili první velkou příležitost, s hlavičkou Bartolomea si však Dostál poradil.

„Do utkání jsme stejně jako před týdnem vstoupili malinko rozpačitě. Bylo to opatrné, chyběla šťáva. Soupeř byl živější, rychlejší, víc na balonu. My jsme nesbírali odražené balony a byli spíš pod tlakem,“ přiznává Červenka.

Jeho tým nakopla až šance hostů, kterou přečkali.

Nováček soutěže se postupem času oklepal a začal rovněž hrozit. Ve 21. minutě po hrubce Bolfa měl vedoucí gól na kopačce Jeleček, v tutovce ovšem přestřelil. Vzápětí mířil Jaroň z trestného kopu do tyče.

„Od dvacáté minuty jsme hráli rychle dopředu, přímočaře. Byli jsme přesnější v kombinaci, dvakrát zahrozili střelami z vápna,“ líčí Červenka.

Kroměříži pomohlo vyloučení Silného. Důrazný forvard dvakrát v rychlém sledu obdržel žlutou kartu, po penaltovém zákroku na Kudelu byl ve 39. minutě vyloučen.

Chwaszcz ale kopl penaltu mizerně, prostějovský brankář Vejmola nepříliš umístěnou ránu vyrazil. „V tu chvíli to pro nás nebylo vůbec jednoduché,“ připouští Červenka.

Domácím ale fantasticky vyšel vstup do druhé půle. Hned po změně stran si na hranici pokutového území našel kapitán Cupák, který tvrdou ranou propálil vše, co mu stálo v cestě.

Hotovo ale nebylo. Prostějov v deseti hrozil hlavně po standardních situacích. Po rohu Koudelky osamocený Spáčil hlavičkoval mimo. Vzápětí hosté dostali míč za Dostála, ale jelikož balon už předtím přešel postranní čáru, sudí Kotala gól neuznal. „Byl to hrozně důležitý moment,“ ví dobře Červenka.

Hanáky těší spolupráce s Baníkem, rozpočet po postupu navýšili o třetinu

Závěr už patřil nováčkovi. Čtvrt hodiny před koncem Chwaszcz zprava přihrál pod sebe Dočkalovi a ten zvýšil na 2:0.

Oslabeného soupeře dorazil další náhradník. Střídající Stoklásek parádní ranou z pětadvaceti metrů překonal Vejmolu potřetí a bylo hotovo.

Fotbalisté Kroměříže čeká další mistrovský duel už ve středu, kdy se ve vloženém kole představí na stadionu v Drnovicích, kde vyzve favorizovaný Vyškov.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 2. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ - 1.SK PROSTĚJOV 3:0 (0:0)

Branky: 47. Cupák, 75. Dočkal, 85. Stoklásek. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Bureš. Žluté karty: Cupák – Silný. Červená karta: 39. Silný (Prostějov). Diváci: 1052.

Kroměříž: Dostál – Oulehla, Zavadil, Tiahlo, Fulnek (72. Stoklásek) – Cupák, Houser (61. Dočkal) – Jaroň (80. Chukwudi), Kudela (80. M. Machálek), Jeleček – Chwaszcz. Trenér. Červenka.

Prostějov: Vejmola – Bolf (76. Bartoš), Schaffartzik, K. Spáčil, Elbel (76. Macháček) – Slaměna (56. Malec), Habusta – Bartolomeu (76. Moučka), Koudelka, Zapletal (56. Cienciala) – Silný. Trenér: Šmarda.