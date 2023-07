Fotbalisté Kroměříže prohráli i druhý letní přípravný duel. Po Povážské Bystrici nestačila Hanácká Slavia ani na béčko Sigmy Olomouc, druholigovému rivalovi na hřišti ve Slatinicích podlehla 1:3. Jediný gól hostů vstřelil ve 35. minutě Fulnek.

Fotbalisté Kroměříže (žluté dresy) ve středečním přípravném zápase podlehli Olomouci B 1:3. Utkání se hrálo ve Slatinicích. | Foto: SK Sigma Olomouc

„Zatím je to všechno na vodě. Tvoříme mančaft za pochodu a podle toho vypadá i naše hra. Není to tak uhlazené jak bych si představoval. Chybí nám rychlost, dravost, nejsme pro soupeře tak nepříjemní, jak bych očekával, ale dokážu pochopit, proč tomu tak je. Znám objektivní příčiny. Věřím, že se postupně dáme do kupy a budeme se zlepšovat,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přijel do Slatinic bez Matouška, Housera a Dočkala, z dovolené se naopak vrátili Zavadil, Milan Machálek a Mlčoch.

Jejich výkon ale poznamenala krátký tréninkový výpadek, týdenní pauza.

„Naskočit po týdnu volna hned do zápasu s takto kvalitním soupeřem není vůbec jednoduché. Někteří hráči nemají všechno odběhané, tím jsou zápasy ovlivněné,“ ví dobře Červenka. „Zapracovat musíme na kondiční i herní stránce,“ přidává.

Přípravný fotbal -

SK SIGMA OLOMOUC B - SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 3:1 (2:1), hráno ve Slatinicích

Branky: 3. David, 22. Fiala, 54. Galus - 35. Fulnek

Kroměříž do středečního utkání, které se hrál na výborném hřišti ve Slatinicích, nevstoupila vůbec ideálně a prvních pětadvacet minut tahala za kratší konec.

Béčko Sigmy udeřilo hned ve 3. minutě, kdy se po centru Galuse hlavou prosadil stoper David.

„To není nikdy příjemné, když tak brzy inkasujete gól po standardce. Soupeř byl dál rychlejší, pohyblivější, více na balonu. My jsme měli hodně zbytečných ztrát a po jedné chybě stoperů, kteří se nedomluvili při souboji, jsme dostali branku na 2:0,“ líčí Červenka.

Ve 22. minutě se po dlouhém pasu Davida prosadil Fiala.

„Šli jsme do toho z velké únavy, ale to určitě i soupeř. Každopádně jsem spokojený s tím, jak to kluci zvládli. Dobře jsme do zápasu vstoupili, korunovali jsme to dvě góly po zhruba dvaceti minutách. Pak jsme stáhli nohu z plynu, soupeř zahrozil a nakonec snížil,“ uvedl na klubovém webu olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Hosté se zvedli a začali rovněž hrát a útočit. Při šanci Votavy ještě na poslední chvíli zachránil situaci David, který vykopl míč z prázdné branky, ale ve 35. minutě už se na zadní tyči po centru prosadil Fulnek.

„Měli jsme tam ještě další dvě slušné možnosti je skórování, po kterých jsme mohli vyrovnat. To se nám bohužel nepodařilo,“ posteskl si Červenka.

Hanácká Slavia se taky zlepšila v defenzivě, takže v závěru první půle už Olomouc do tolika nebezpečných situací nepustila.

Výjimkou byl únik Mikulenky, který šel po zisku míče sám na gólmana, ale neuspěl.

Ve druhé půli, kdy prostřídaly oba týmy, měli domácí herně navrch a své vedení navýšili. Na konečných 3:1 upravil v 54. minutě Galus. Po šanci Langera doklepával zblízka hlavou.

Další šance Šípa, Filipa Uriči či Adama Uriči už další góly nepřinesly, a tak duel skončil výsledkem 3:1.

„Šancí bylo hodně, ale i soupeř tam nějaké měl. Na produktivitě určitě budeme pracovat, ale tři góly rozhodně nejsou špatné. Kdybychom si to udrželi jako standard, tak se nikdo zlobit nebude,“ dodal Janotka.

Fotbalisté Kroměříže další dva přípravné zápasy sehrají v sobotu na Slovensku, kde nejprve jedna parta dopoledne vyzve Púchov, druhá část týmu se pak od sedmnácti hodin utká s Žilinou B.

„Po víkendovém dvojzápase si se všemi kluky sedneme a řekneme si, jaké jsou možnosti, o koho stojíme a s kým se nejspíše rozloučíme,“ dodal Červenka.