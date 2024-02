Zbrojení na jarní záchranářské boje nekončí. Fotbalisté Kroměříže přivedli dalšího hráče do defenzivy. Hanáckou Slavii posílil stoper Tomáš Vincour. Třiadvacetiletý odchovanec Slavičína přišel na hostování do konce sezony z Opavy.

Fotbalisty Kroměříže posílil stoper Tomáš Vincour z Opavy. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

„Vítej v našem klubu Tome. Přejeme pevné zdraví, kvalitní formu a mnoho úspěchů, které budeme v boji o záchranu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nutně potřebovat,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

Tomáš Vincour prošel akademií Slovácka, kde hrával i třetí ligu za béčko a připsal si také jeden start v nejvyšší soutěži, když 3. června 2020 nastoupil coby střídající hráč na jedinou minutu proti Karviné.

Cenné zkušenosti sbíral i při angažmá v pražské Slavii, kde hrával za starší dorost a juniorku.

Krátce hostoval v tehdy druholigovém Blansku, aby pak loni přestoupil ze Slovácka do Opavy.

Poctivý zadák nastoupil za Slezany ve druhé lize do jedenácti utkání, další starty přidá v červenobílých barvách Kroměříže.

„Vzhledem k příchodu Srubka na pozici stopera, který zvýšil konkurenci na tomto postu, ale také proto, že se během zimního období potýkal Tomáš často se zraněními, by tak nyní nedostával tolik prostoru, kolik by i on sám chtěl. Po vzájemné dohodě jsme se tak rozhodli jít cestou půlročního hostování v klubu, který hraje ve stejné soutěži a ve kterém nyní bude mít možnost většího herního vytížení," řekl k odchodu třiadvacetiletého zadáka šéf sportovního úseku SFC Opava.

Tomáš Vincour je již šestou posilou Kroměříže. Hanácká Slavia už předtím získala obránce Vojtěcha Walu z Hlučína, záložníky Davida Machalíka z Líšně a Jiřího Kišku ze Zlínska a útočníka Jana Silného z Jablonce. Navíc v druholigovém klubu budou i na jaře hostovat defenzivní středopolař Martin Kudela ze Slovácka a Nicolas Martinek ze Zbrojovky Brno.

Hanáci zakončí zimní přípravu v sobotu doma proti juniorce Zlína. Hraje se od 14.30.