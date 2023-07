Jste rád, že máte jistotu, klid?

Je pravda, že trošku jsem se bál, protože bylo těžké se tady udržet. Do Kroměříže, kde je spousta kvalitních hráčů, jsem rozhodně nesel s tím, že bych to měl jisté. V tréninku i v zápasech jsem se ale snažil ukázat, že na to mám, což se mi povedlo.

Jak vnímáte konkurenci? Bylo pro vás dobře, že vás z Baníku přišlo tolik?

Myslím si, že to bylo spíše ku prospěchu. Vždycky je lepší, když do neznámého prostředí jdete s někým, než sám. Aklimatizace v tomto případě byla jednodušší. Jinak s konkurencí problém nemám. Spíš mi dost pomohla v tom, že jsem musel podat co nejlepší výkon, abych se tady udržel.

Měl jste jiné možnosti, kam z Ostravy jít?

Byly dvě možnosti. Buď jsem mohl jít na hostování do Prostějova nebo do Kroměříže. S kluky jsme si vybrali druhou možnost. Věřím, že jsem neudělal chybu.

Zůstat v Baníku jste nechtěl?

Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale cítím, že třetí liga už je pro mě málo. Bavil jsem se o tom i s bráchou. Říkal mi, že mám jít do Kroměříže, posunout se výš. Budu mít šanci pravidelně nastupovat. Jinak s ligovým týmem jsem zahájil letní přípravu a odehrál druhý poločas přípravného utkání proti Skalici. Do Baníku ale v létě přišlo hodně nových hráčů, takže šance prosadit se byla menší. S agentem jsme to řešili a vyšla z toho Kroměříž.

V lize jste odehrál 14 minut proti Plzni. Jak na debut vzpomínáte?

Hrál jsem jenom chvíli, ale i tak to byl velký zážitek. Všechno to ale bylo strašně narychlo a poměrně hektické. Asi týdnem jsme trénovali s áčkem a pak šli na zápas. Doufám, že ještě nějaké starty v lize přidám, ale nyní se soustředím na angažmá v Kroměříži. Chci se nejprve prosadit v druhé lize, co bude dál, se uvidí, ale nechci předbíhat.

Znáte vůbec druhou ligu?

Stejně jako celý tým jsem v ní nováčkem. (úsměv) Tuto soutěž jsem nikdy nehrál, jenom v přípravě nastupoval proti druholigovým soupeřům, takže nějakou představu mám. Bude to něco jiného než jsme byli s kluky zvyklí z béčka Baníku, kde jsme protivníky presovali a dobývali je. Teď to bude jiné.

Fotbalista Marek Jaroň posílil Hanáckou Slavii Kroměříž.Zdroj: FC Baník Ostrava

Na které pozici se cítíte nejlépe?

Nejvíc mi to sedí na křídle a je jedno, jestli hraji zleva nebo zprava. Trenér Červenka se mě ptal, zda bych to zvládl i ve středu zálohy na desítce, s čímž bych problém neměl, ale v přípravě jsem zatím nastupoval jenom na kraji hřiště, kde se cítím lépe.

Dokážete už teď odhadnout sílu mančaftu?

Zatím jsme odehráli jenom čtyři zápasy, z toho o víkendu byl dvojzápas, ve kterém jsme se prostřídali. Celkově z toho mám dobrý pocit. Myslím, že se budeme ještě zlepšovat. Určitě chceme ve druhé lize skončit co nejvýš. Nikdo se nechce plácat dole a hrát jenom o záchranu.

Jaká je příprava pod trenérem Červenkou?

Začátek byl takový rozjezdový. S kluky i trenérem jsme se chvíli poznávali. Ze začátku jsme spíše běhali, věnovali se kondičním věcem, ale většinu věcí jsme dělali na hřišti s balonem. Všechno je to herní formou, což se mi líbí.

Co říkáte na zázemí, podmínky?

Ty jsou tady skvělé! Kroměříž má dvě travnaté hřiště, které jsou vždy perfektně připravené, taky umělku, posilovnu, další místnost na cvičení. Máme k dispozici regenerační linku, všechno je to opravdu na vysoké úrovni. Lepší podmínky pro fotbal nemlžeme ani mít.

Pocházíte z Valašska. Budete do Kroměříže dojíždět, nebo jste si našel bydlení?

Od klubu jsme dostali v centru města byt, kde jsme s kamarádem a spoluhráčem Michaelem Gergelou. Dojíždět se nám nechtělo. I když máme společně s bráchou byt v Ostravě, doma jsem hlavně ve Valašském Meziříčí, kam se vždy rád vracím za rodiči.

Sledujete Valašské Meziříčí v divizi?

Abych se přiznal, tak moc. Mám tam pár kamarádů, známých a samozřejmě občas se kouknu na výsledky, jak se jim daří, ale že bych šel na stadion a podíval se na zápas, to spíše odpočívám doma.