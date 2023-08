Fotbalisté Kroměříže vyšli ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE podruhé za sebou střelecky i bodově naprázdno. Hanáci po domácí porážce 0:1 s Opavou stejným poměrem padli i v Líšni, sobotní duel 7. kola rozhodl ve 40. minutě Marek Polášek. Jeho bývalý spoluhráč ze Slovácka B Martin Kudela byl v závěru po druhé žluté kartě vyloučen.

Fotbalisté Kroměříže ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE podruhé za sebou prohráli 0:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Trenér Kroměříže Bronislav Červenka po dalším zaváhání litoval hlavně zahozených šancí v prvním poločase. „Úvodní část jsme prohospodařili,“ mrzí kouče Hanáků.

„Víme, že Líšeň je doma silná, takže porážku neberu jako nějakou tragédii, byť nás samozřejmě mrzí, protože jsme měli na to, abychom dali první gól a soupeři cestu za třemi body ještě více ztížili,“ přidává zklamaně.

Sobotní duel nabídl dva značně odlišné poločasy. Zatímco v prvním oba celky bavily diváky zajímavou hrou, po změně stran šla úroveň zápasu výrazně dolů. „Zápas byl zajímavý především v první půli, kdy oba celky měly dostatek příležitostí, aby utkání neskončilo jen 1:0. Druhá pětačtyřicetiminutovka už ale příliš kvality nepřinesla, byl to spíš boj,“ souhlasí také Červenka.

Líšni ale „nekvalitní“ druhá půle bez jakýchkoliv šancí vyhovovala. Vstoupila do ní totiž s jednogólovým vedením, když se ve čtyřicáté minutě prosadil Marek Polášek.

„Bylo to spíš odbojované vítězství, ale důležité jsou tři body. Soutěž je nesmírně vyrovnaná, takže musíme být rádi, že i horší kvalitou jsme to odkopali,“ hodnotil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Jeho tým před vlastním publikem uspěl podruhé za sebou. „Dali jsme si za cíl, že v těchto dvou utkáních chceme jít za šesti body. Kroměříž ale ukázala svou kvalitu, je dobrá pod míčem, kdy následně má rychlý přechod nahoru. Proto jsme nechtěli otevírat hru a mohlo to vypadat hodně defenzivně,“ popsal Valachovič.

Proti Kroměříži Líšni stačila povedená první půle, ve které měla i další zajímavé příležitosti. Po změně stran od své aktivní hry ustoupila a především se už jen bránila. „Po změně stran nám odešla kvalita, jako kdybychom se báli o výsledek. Měli jsme tam hrozně moc jednoduchých ztrát, když jsme mohli podržet balon, tak jsme se jej zbytečně zbavovali. Střídáním jsme chtěli něco změnit, ale ani to se moc nepovedlo,“ tušil Valachovič.

Hosté však směrem dopředu nebyli téměř vůbec nebezpeční, za celý zápas si připsali jedinou střelu. „Za první půli kluci zaslouží pochvalu, ale po změně stran už asi nebyla síla, k ničemu velkému jsme se nedostali. Měli jsme tam pár centrovaných balonů, ale soupeř je s přehledem odhlavičkoval. Líšeň ukázala svou zkušenost, kterou si to uhrála a zaslouženě zvítězila,“ uznal Červenka.

Nováček ale v úvodní části několikrát zahrozil. Ve dvou šancích se ocitl kapitán Cupák, ale ani jednou neuspěl, další příležitost zazdil Chwaszcz a neprosadil se ani Jeleček.

„První půle měla kvalitu z obou stran, na šance to bylo vyrovnané. Zatímco Líšeň se po odraženém balonu povedenou střelou prosadila, my jsme neskórovali,“ lituje Červenka.

Po změně stran už se Kroměříž potýkala s nepřesnostmi ve finální a předfinální fází, k pořádnému zakončení už se nedostala.

Výhra je pro Líšeň o to cennější, že před utkáním řešila problémy v sestavě. Kompletně se jí rozpadla pravá strana, kde netradičně nastoupili Erik Otrísal a David Machalík. „Ulbrich téměř celé léto netrénoval, když jsme ho postavili, tak bylo vidět, že má nějaký brzdící syndrom. Navíc se v týdnu srazil na tréninku se spoluhráčem a nateklo mu koleno. Pašek je klasický krajní bek, už ho moc nechceme tlačit na post halvbeka. A taky nám na chvilku vypadl kvůli zranění,“ vysvětlil Valachovič.

Poprvé se v líšeňském dresu představila nedávná letní posila Antonín Svoboda, ofenzivní hráč naskočil v závěrečných minutách.

A nemusí být posledním přídavkem do sestavy brněnského celku. „Ještě bych si jednoho hráče přál přivést na pravý kraj zálohy, alternovali jsme tam s Machalíkem a nebyl to úplně jeho zápas. Je to ale i tím, že pravidelně nastupuje jinde, citelně nám chyběl uprostřed,“ doplnil domácí trenér.

Hanáci podruhé za sebou dohrávali v deseti lidech. Před týdnem byl vyloučen Matoušek, v sobotu nedohrál Kudela.

Defenzivní středopolař bude Kroměříži scházet ve středečním pohárovém utkání ve Strání.

Koho trenér Červenka proti krajskému rivalovi postaví, zatím není jisté. „Rozhodnu se až podle toho, jak budou kluci v týdnu vypadat,“ dodává.

Náročný anglický týden zakončí Hanácká Slavia příští sobotu doma proti jinímu nováčkovi, Viktorii Žižkov.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 7. kolo -

SK LÍŠEŇ – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:0 (1:0)

Branka: 40. Marek Polášek. Rozhodčí: Ulrich – Kotík, Bureš. Žluté karty: Sokol, Polášek – Kudela, Oulehla, Červenka, Cupák. Červená karta: 88. Kudela (Kroměříž). Diváci: 628.

Líšeň: Vajner – Otrísal, Jeřábek, Jokovič, Lutonský – Mionič (81. Aldin) – Machalík (90+3. Svoboda), Polášek, Matocha, Sokol (69. Vlasák) – Vandas (69. Raab).

Kroměříž: Dostál – Fulnek (79. Stoklásek), Zavadil, Tiahlo, Oulehla - M. Jaroň (59. Dočkal), Kudela, Cupák, Houser (59. Chukwudi), Jeleček (66. P. Červenka) – Chwaszcz (66. T. Machálek).