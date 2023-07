Ta spolupráce se přímo nabízí. Vždyť v Kroměříži, která postoupila do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, majitel Baníku Ostrava Václav Brabec žije. Úspěšný byznysmen má v Hanácké Slavii řadu kamarádů a známých, klubu pomáhá i finančně.

Záložník Kroměříže Martin Kudela (ve žlutém dresu) při zápase s Táborskem. | Foto: FC SILON Táborsko

„Kdo je pozorný, jistě si všiml, že na dresech máme jednu z jeho firem. Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou naší užší spolupráce, kterou chceme rozvíjet a posouvat dál,“ říká místopředseda klubu a sportovní ředitel Hanácké Slavie Karel Heinz.

V létě se přátelské vztahy ještě prohloubily, což se promítlo i do podoby kádru, když druholigového nováčka posílilo hned pět hráčů z Baníku.

„Jsem rád, že si dokážeme s Baníkem vyjít vstříc. Vzniká tady zajímavá spolupráce, které si velmi ceníme, ale ničí farma nejsme,“ upozorňuje Heinz.

Hlavně díky majiteli Baníku Brabcovi budou na podzim sešívaný nosit brankář Michael Gergela, obránce David Stoklásek, univerzál Jan Fulnek, záložník Marek Jaroň a útočník Charles Stanley Chukwudi.

„Z Baníku nám přišla nabídka na tyto hráče. Byli jsme velmi rádi, že kluci tady až na jednoho uspěli, proto jsme si je tady i nechali,“ pochvaluje si Heinz.

Hanáci ovšem chtějí spolupracovat i s dalšími moravskými prvoligovými kluby, mezi které patří Zlín či Slovácko.

„Mohou nám nabídnout zajímavé a perspektivní hráče, které bychom se snažili posunout zase dál, nejlépe do ligy. Tím by měla vzájemná spolupráce efekt,“ vnímá.

Ševci si ale zatím šikovné mladíky ponechali v kádru. „Zlín se nyní vydal cestou omlazování kádru. Nyní čekáme, jestli někoho neuvolní. Moudřejší budeme až následující měsíc,“ pronesl.

Tým z Uherského Hradiště do Kroměříže uvolnil pouze středopolaře Martina Kudelu.

„Měli jsme ho vytipovaného. Je to velmi šikovný, mladý fotbalista. Čekali jsme, až se vrátí ze soustředění z Rakouska, kde byl s prvním týmem. Jakmile to šlo, hned jsme po něm sáhli,“ popisuje.

Sedmým nováčkem na soupisce druholigového nováčka je Jiří Oulehla, jenž přišel z Vyškova.

Jiné borce trenér Červenka nechtěl. V silné konkurenci neobstál třeba ex-zlínský Martin Nečas.

Možností, jak mančaft doplnit, ale byla celá řada.

Kádr Hanácké Slavie, který nyní čítá jednadvacet hráčů do pole a tři brankáře, se ale může do konce přestupního období ještě upravit.

„Změny mohu být směrem dovnitř i ven,“ připouští Heinz.

TRANSFORMACE POTRVÁ NĚKOLIK LET

I když Kroměříž postoupila do druhé ligy, podmínky v klubu se příliš nezměnily.

Většina hráčů stále chodí do práce nebo studuje, fotbalem se živí snad jen posily z Baníku. „Tito kluci věří, že se přes nás dostanou do ligy,“ vysvětluje Heinz.

„My jsme se už před sezonou dohodli na tom, že kádr zůstane pohromadě, abychom dali všem příležitost ukázat se v nové soutěži. Budeme většinou trénovat po práci, aby to kluci stíhali. Transformace na úplně profesionální klub potrvá nějakou dobu. Pokud se udržíme v soutěži, tak několik let. Momentálně to nejde,“ přiznává.

Kroměříž po triumfu v MSFL navýšila klubový rozpočet o 30 až 35 procent.

V přepočtu na peníze jde o 2 až 3,5 milionu korun. „Po finanční stránce ale patříme mezi nejchudší kluby v soutěži,“ ví dobře funkcionář.

I proto si Hanáci nekladou žádné velké cíle, prvořadá je záchrana. „My jsme se na to připravovali nějakou dobu. Tým jsme postupně tvořili, vybrali jsme si vhodného trenéra, který nás dovedl do druhé ligy a profesionálního prostředí. Já doufám, že budeme pracovat dobře, vybereme správnou strategii, mužstvo a první rok zvládneme tak, abychom nespadli,“ přeje si.