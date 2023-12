„Pro nás to byl dobrý zápas. Hodonín ukázal, že je to silný soupeř. Nevím, zda je to naší kvalitou nebo čím, ale bylo to podobné jako se Zlínskem. Zase jsme utkání rozhodli až v závěru. V trenérské kabině si z toho děláme trošku srandu, že Zbrojovka měla štěstí, když jsme ji chytli hned při naší premiéře. Od té doby ale vyhráváme. Snad to tak bude pokračovat i dál,“ přeje si nejen nový kroměřížský kouč Martin Onda.