Nečekaně jednoznačný byl čtvrteční přípravný zápas fotbalistů Kroměříže s Vyškovem. Souboj rivalů z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ovládli domácí Hanáci, kteří zvítězili jasně 4:0 a naladili se na druhou polovinu podzimní části. Branky druholigového nováčka zaznamenali Goncalves, Chukwudi, Dočkal a Houser.

Fotbalisty Kroměříže posílil záložník Lukáš Hrdlička. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

Trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka výsledek nijak nepřeceňuje. „Pozitivní je, že si kluci v reprezentační přestávce zahráli. První poločas, ve kterém soupeř nastoupil v silnější sestavě, byl oboustranně lepší. Hosté ale po změně stran sestavu hodně prostřídali, na posledních třicet minut tam dali i kluky z dorostu, kteří nestíhali tempu a rozdíl byl už markantní. My jsme přidali další branky, v závěru tam měli další nebezpečné situace,“ hodnotí duel kroměřížský kouč.

Zatímco domácí tým nastoupil až na brankáře Dostála v nejsilnějším možném složení a šanci ukázat se dostali všichni hráči z kádru, Vyškov dorazil bez řady opor.

Přípravný fotbal

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – MFK VYŠKOV 4:0 (1:0)

Branky: 41. Goncalves, 55. Chukwudi, 83. Dočkal, 86. Houser

„Soupeř měl v prvním poločase lepší sestavu, po změně stran tam dal hodně nových kluků, co až tolik nehrávají. I ve vedru se hrál celkem slušný zápas. Nikdo si nedělal těžkou hlavu z výsledku. My jsme měli ve středu hřiště hodně zisků a chodili do brejků, ale až na jednu situaci jsme žádnou další akci nedotáhli,“ posteskl si Červenka.

Skóre ve 41. minutě otevřel Goncalves. Druhá půle už byla v režii Hanáků. Na 2:0 zvyšoval Chukwudi, na konci střetnutí se ještě prosadili střídající Dočkal s Houserem.

„Každý z hráčů dostal nějaký prostor. Někteří hráli sedmdesát minut, poločas či méně, ale v akci jsem viděl všechny kluky,“ těší Červenku.

Fanouškům se ještě nepředstavil Lukáš Hrdlička. Posila z ligového Zlína do přípravného utkání nezasáhla, utkání sledovala v civilu. „Jsme rádi, že je u nás,“ uvedl Červenka.

Hrdlička přestupuje ze Zlína do Kroměříže, Hanáci uvolnili Votavu na hostování

„Lukáše jsme koupili s tím, že s ním chceme pracovat, aby nám pomohl stabilizovat se ve druhé lize. Nebereme jej na půl roku, jde o dlouhodobou spolupráci,“ tvrdí kouč.

Od šikovného záložníka si v Kroměříži hodně slibují. „Víme, jaké má kvality, které prokázal ve zlínské juniorce nebo při hostování v Třinci. Je to mladý a talentovaný kluk, ochotný pracovat a zlepšovat se,“ vyzdvihuje.

„Věřím, že to bude dobře fungovat, postupem času se prosadí v týmu a stane se stabilním členem základní sestavy,“ přeje si nejen Červenka.

Ten se naopak již rozloučil s Tomášem Machálkem, zkušený třiatřicetiletý fotbalista odešel z Kroměříže do brněnských Bohunic.

Útočník Votava zase bude hostovat v Uherském Brodě. V řešení jsou i další hráči. „Uvažujeme o tom, že některé ještě uvolníme,“ připouští Červenka.

„Pro nás je důležité, aby kluci nevysedávali na tribuně. Naopak, chceme, aby všichni měli nějaké vytížení, aby hráli,“ dodává.

Fotbalisté Kroměříže mají před sebou volný víkend. Od pondělí se zase začnou chystat na další domácí druholigový duel proti Olomouci B.