Postupové oslavy definitivně odezněly, také sobotní mejdan uspořádaný k výročí 120 let od založení klubu je minulostí. Fotbalisté Kroměříže, kteří se po sedmnácti letech vrátili do druhé ligy, ve středu odpoledne zahájili krátkou letní přípravu.

Fotbalisté Kroměříže zahájili přípravu na novou sezonu | Video: Libor Kopl

Trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka, který se dopoledne vrátil z dovolené v Turecku, přivítal na stadionu Jožky Silného většinu opor a také jedenáct nováčků, kteří zabojují o místo v kádru nováčka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Chceme vybrat vhodné typy hráčů, které zapadnou do kabiny, což je pro nás stěžejní. Chceme zvýšit konkurenci a poskládat mančaft tak, aby zvládal těžké situace, protože vím, že jich ve druhé lize bude hodně,“ říká trenér Bronislav Červenka.

Noví hráči v Kroměříži

Michal Gergela, Jan Fulnek, Marek Jaroň, Zdeněk Říha, David Stoklásek, Charles Stanley Chukwudi (všichni Baník Ostrava), Timo Čipovoj, Olek Shokun, Petr Sklenář (Rakousko), Simon Studený (Olomouc), Martin Nečas (Liptovský Mikuláš), Vladyslav Mazuryk (z dorostu).

Hned šest hráčů dorazilo na Hanou z Baníku Ostrava. První trénink mají za sebou brankář Michal Gergela, jenž hostoval ve Frýdku-Místku, dále Jan Fulnek (na jaře Vyškov), Marek Jaroň, Zdeněk Říha, David Stoklásek a Charles Stanley Chukwudi.

Dalšími novými tvářemi jsou Simon Studený (Olomouc), Timo Čipovoj či Olek Shokun.

Z Rakouska se vrátil Petr Sklenář, šanci dostane talentovaný dorostenec Vladyslav Mazuryk a také Martin Nečas.

Zlínský odchovanec kvůli zranění ukončil angažmá v Liptovském Mikuláši a vrátil se zpět na Moravu.

Nyní zkouší štěstí v Kroměříži.

Úvodní trénink absolvovalo pětadvacet hráčů. Brazilec Goncalves jen lehce vyklusával.

Z různých důvodů scházeli Cupák, Jeleček, Milan Machálek a Zavadil, Oulehla se k týmu připojí až v pondělí.

„Ještě by měli přijít dva kluci z Ukrajiny. Hledat budeme pořád,“ upozorňuje Červenka. Konkurenci chce zvýšit v každé řadě. I proto do Kroměříže dorazil brankář, obránci, záložníci či hrotový útočník.

Letní příprava fotbalistů Kroměříže:

Sobota 1. července v 11.00: Povážská Bystrica – SK Hanácká Slávia Kroměříž

Středa 5. července v 17.00: Olomouc B - SK Hanácká Slávia Kroměříž (Slatinice)

Sobota 8. července v 11.00: Púchov - SK Hanácká Slávia Kroměříž

Sobota 15. července v 17.00: SK Hanácká Slávia Kroměříž – Dubnica

Neděle 16. července: SK Hanácká Slávia Kroměříž – Zlín B

Z kádru, který ovládl MSFL, neskončil nikdo. „Všichni kluci šli do přípravy,“ přitakává Červenka.

Kdo však nakonec v Hanácké Slavii zůstane, není vůbec jisté. „Máme strašně krátkou dobu na přípravu i na to, abychom všechno sladili a mužstvo dali do kupy,“ ví dobře.

„Na zkoušení máme deset dnů, maximálně dva týdny“ doplňuje. .

Speciální roli v týmu bude mít Martin Surynek.

Zkušený útočník sice dál pokračuje a normálně se chystá s týmem, ale nově bude vypomáhat vedoucímu mužstva Jiřímu Frkalovi.

Mimochodem realizační tým se nemění. Pokračují asistenti Ivo Světlík s Lukášem Motalem a také trenér brankářů Radek Petr.

„I když víme, že Lukáš má povinnosti ve Skašticích, většinu tréninků stíhá, problém je spíše se zápasy, ale neradi bychom o něj přišli,“ říká Červenka.

Hanáci budou po krátkém volnu trénovat každý den, někdy i dopoledne.

„Já bych si na to čas měl najít, uvidíme, jak na tom budou kluci, kteří chodí do práce nebo studují. Škola naštěstí o prázdninách není, takže mají volno. Musíme to sladit tak, aby byly stejně zatížení všichni hráči,“ uvedl.

„Bude to spíš nadstavba, něco navíc pro mladé kluky, kterým to může pomoct,“ přidává.

Jinak se v Kroměříži nic zásadního nemění.

Areál dozná jen kosmetických úprav. Problém je pouze s umělým osvětlením.

To už dosloužilo a potřebuje opravit.

První přípravný zápas sehrají Hanáci v sobotu na hřišti Povážské Bystrice. V dalších venkovních duelech vyzvou Olomouc B a Púchov.

Před vlastními fanoušky se představí až v polovině července, kdy se utkají s Dubnicí a v generálce s béčkem Zlína.