Hanáci po obratu slaví! Fotbalisté druholigové Kroměříže zvládli těžkou domácí šichtu s Vlašimí, farmu pražské Slavie v 9. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY udolali 2:1 a v tabulce se posunuli na desáté místo.

Fotbalisté Kroměříže (červenobílé dresy) prohráli ve 3. kole MOL Cupu s pražskou Slavií 0:2. Zápas sledovalo 4 197 diváků. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Nováček sice po vlastním gólu Marka Jaroně od 5. minuty prohrával, ale těsně před přestávkou vyrovnal Michal Cupák a v nastaveném čase připravil Středočechům první porážku v sezoně stoper Petr Zavadil.

Kaňkou dramatického sobotního duelu, na který dorazila nejmenší návštěva po postupu MSFL, jsou červené karty pro kroměřížské trenéry Bronislava Červenku a Iva Světlíka.

Zatímco hlavní kouč Hanáků byl vyloučen až po vítězné brance v nastaveném čase, jeho asistent musel z lavičky už v 72. minutě, kdy asistenta rozhodčího Šimáčka podle zápisu o utkání počastoval vulgární kritikou, rovněž mu vyhrožoval.

„Za mě to asistent rozhodčího úplně zbytečně vyhrotil. Jenom žaloval, zbytečně nás dráždil. Rozdával nám karty jak na běžícím páse, mazal si nás na chleba,“ má jasno domácí kouč Bronislav Červenka.

„Přitom by měl pochopit, že je to sport, ke kterému patří emoce. Pro nás to byl důležitý zápas, my jsme potřebovali získat body, utkání zvládnout. Nikdo mu vulgárně nenadával, jenom jsme ho normálně upozorňovali na nějaké věci,“ říká Červenka.

Životní zápas Hanáků: Houser má dres Tecla, Cupák konverzoval s Masopustem

Hlavní kouč Hanáků byl napomínán za to, že se dožadoval vyloučení hostujícího Kričfalušiho po tom, co se rozběhl a shodil na zem domácího kapitána Matouška, jež byl předtím napomínám za tvrdý faul.

V úplném závěru se pak Červenka slušně dožadoval odpískání konce utkání. „My jsme dali vítězný gól v čase 48.35 a hlavní sudí nechá hru ještě minutu a půl pokračovat, aby proti nám odpískal ještě jednu standardku,“ nechápe bývalý ligový záložník.

Více ale rozhodčí nechtěl po vítězném zápase řešit. Raději chválil hráče, kteří se i po středeční pohárovém utkání s pražskou Slavií také o víkendu vydali, hráli nadoraz. „Klukům moc děkuji. Bylo moc těžké zmobilizovat síly a utkání zvládnout. Opravdu zaslouží absolutorium, za třemi body šli víc než velmi silný soupeř,“ říká Červenka.

Vlašim vstoupila do utkání na půdě nováčka ideálně, kdy si po pěti minutách srazil centr Onijeho do vlastní branky Jaroň.

Domácí celek však inkasovaná branka nijak nerozhodila, dál se hnal za gólem, vyrovnáním.

Blízko k němu byl Hrdlička, ale po sklepnutí Jaroně se nedokázal natlačit před Bredu a jeho hlavičku vytěsnil gólman Vágner mimo tři tyče. Aktivnější Hanáci si vypracovali další šance. Vyrovnání přišlo až ve 39. minutě. Jeleček poslal přímý kop na hlavu Cupáka a ten zamířil přesně.

Jeleček mohl v nastavení první půle přidat k asistenci i gól, tvrdou střelu zpoza šestnáctky však Vágner skvěle vytěsnil nad břevno.

„Kluci se po smolném vlastním gólu zvedli a šli si za výhrou. Ve středu hřiště jsme byli silní, vytvářeli jsme si nebezpečné situace. Vlašim sice dobře kombinovala, držela balon, ale měla tam pouze pár momentů,“ líčí Červenka.

Matoušek o svátku se Slavií: Překonalo to naše představy. Po poháru šel do práce

V úvodu toho druhého mohl přijít obrat, ale Cupák mířil z hranice pokutového území těsně vedle. Ovšem gól mohl padnout i na druhé straně. Singhateh se uvolnil na hranici vápna a svou střelou prověřil pozornost Dostála v brance Kroměříže. Oba celky se sympaticky snažily vstřelit rozdílovou branku, ale na hřišti kralovaly obě defenzivy.

Když už zápas směřoval do remízového konce, tak přišel dlouhý pas od Jelečka na vysunutého stopera Zavadila a domácí zadák dokázal hlavou přehodit vyběhnuvšího Vágnera a domácí běželi slavit.

Vlašim se ještě pokoušela o vyrovnání, ale její snahu dokázali domácí eliminovat.

„Pro nás jsou to obrovsky cenné a za mě i zasloužené tři body, Šli jsme si za nimi víc,“ dodává Červenka.

Jeho tým se v dalším kole představí na v Praze na Strahově, kde v neděli dopoledne vyzve Spartu B.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 11. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ - FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM 2:1 (1:1)

Branky: 39. Cupák, 90+3. Zavadil – 5. Jaroň vlastní. Rozhodčí: Rouček – Šimáček, Mikeska (Hojsík). Žluté karty: Tiahlo, T. Matoušek, Houser, trenér Červenka - Šmiga, Singhateh, Kričfaluši, Sanneh. Červené karty: 72. Ivo Světlík (asistent trenéra Kroměříže), 90. Bronislav Červenka (trenér Kroměříž). Diváci: 577.

Kroměříž: Dostál - Oulehla, Zavadil, Tiahlo, Jeleček - Cupák, Houser (82. Stoklásek) - M. Jaroň (59. P. Červenka, 75. Dočkal), Kudela, Hrdlička (59. Chukwudi) - Chwaszcz (82. T. Matoušek). Trenér: B. Červenka:

Vlašim: Vágner - Sanneh, Kričfaluši, Breda, Heppner - Onije, Šubert (46. Musil), Labík (66. Kulhánek) - Lacík, Šmiga (66. Pernica), Singhateh (89. Toula). Trenér: Hyský.