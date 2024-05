/FOTOGALERIE a VIDEO/ Jako odchovanec se prosadil až do prvního divizního týmu Holešova,…

„Chtěli jsme se rozloučit dobrou hrou i výhrou, proti ale stál tým, který jde do baráže. Neodehráli jsme špatné utkání, bohužel nejsme schopní dát gól, což nás provází celé jaro,“ uvedl trenér Kroměříže Martin Onda.

„Možná jsme ani nečekali, že si budeme v zápasech s takto silnými soupeři vytvářet tolik šancí, produktivita ale byla velmi slabá, proto končíme poslední,“ ví dobře.

Hanákům v letošní derniéře scházel nejen potrestaný kapitán Matoušek, ale i vykartovaný Silný a taky Zavadil s Fulnekem.

Moravané i bez několika opor začali svižně, tlačili se dopředu. V 8. minutě střílel prudce Jaroň, ale jen doprostřed brány.

Na druhé straně musel zasahovat domácí brankář Gergela. Inkasoval až v 18. minutě. První tutovku ještě vyrazil, ale na dorážku Zemana už neměl nárok.

„Byla to laciná branka. Do inkasované gólu jsme byli jednoznačně lepší. Soupeře jsme tlačili, měli i nějaké možnosti ke skórování. Za stavu 0:1 jsme se dostali do útlumu, postupně jsme se ale zase zvedli,“ líčí Onda.

Hanáci mohli ještě do přestávky skóre srovnat, ale hlavičku Cupáka po Jaroňově centru vytáhl brankář Kerl na roh. Těsně před koncem poločasu nedokázali domácí dopravit do sítě míč poskakující těsně před brankovou čarou.

Druhá půle byla ve znamení snahy domácích alespoň o vyrovnání, ale Táborsko dobře bránilo, takže moc šancí k vidění nebylo.

Nebezpečná byla snad jenom hlavička Koného, která šla vedle, na druhé straně hlavičkoval Kiška do boční sítě. V nastaveném čase podniklo Táborsko brejk, po pěkné kombinační akci skóroval střelou k tyči Mach.

„Druhý poločas byl vyrovnaný. Kluci ho odmakali, ale míč do sítě jsme nedotlačili,“ povzdechl si Onda.

„Někdy je až neuvěřitelné, z čeho my dostaneme gól a na druhé straně co nedáme,“ přidal zklamaně.

Hanáci se loučí s druhou ligou. Sestup? Motivace do další práce, říká Heinz

Fotbalisté Kroměříže už se trápit mizernou koncovkou nemusí, mají po sezoně.

Než se rozutečou, ještě budou týden trénovat. „Kluci pak dostanou nějaké volno a začnou se chystat na třetí ligu,“ říká Onda.

Zda u týmu zůstane, nebo skončí, není v tuto chvíli jasné. Smlouvu má do 30. června.

Co bude dál, netuší.

Jisté je, že trenér, realizační tým i kádr se bude řešit v nejbližších dnech. „Variant je několik,“ ví Onda.