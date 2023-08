„Opava na nás byla dobře nachystaná. Soupeř byl připravený, odhodlaný a organizovaný, za celý zápas nás nepustil do vyložené šance. My jsme byli tentorkát pomalejší, některým hráčům to až tolik nešlo. Scházela mi u nich větší rychlost i kvalita. Zápas byl o jednom gólu, který dali hosté. Opava to zkušeností a zodpovědností uhrála velice dobře. Celkově to byl vyrovnaný zápas se šťastným koncem proti soupeře,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.