Jaké máte pocity z prvního duelu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE?

Bylo to v pohodě, nijak nervózní jsem nebyl. U mě to bylo stejné jako při zápasech ve třetí lize. Ale jinak bylo cítit, že je to něco nového. Atmosféra byla jiná než v MSFL. Na zápas přišlo tisíc lidí, kulisa byla slušná. Taky hra byla rychlejší.

Je to něco jiného než třetí liga, že?

Mně se v Táboře líbilo. (úsměv). Hlavní tribuna byla zaplněná, na protější straně už bylo lidí méně, ale domácí měli i menší kotel, takže se i fandilo. I díky nové tribunce stadion vypadal hezky. Prostředí mě nezklamalo. Na jih Čech jsme vyrazili po deváté hodině, dojeli jsme tam kolem poledne. Dali si oběd, šli jsme do města na chvíli posedět. Kolem třetí jsme šli pomalu na stadion, kde jsme byli o něco dřív. Bylo to takové zdlouhavější, alespoň jsme se mohli dobře nachystat.

Měl jste hodně práce?

Docela jsem si zachytal, ale s tím jsem počítal. (úsměv). Bylo vidět, že druhá liga je rychlejší, kvalitnější. Jsem rád, že jsem to zvládl. Škoda toho rychlého obdrženého gólu. Asi patnáct minut jsme si zvykali na vyšší tempo. Respekt tam od nás až takový nebyl. Jinak Táborsko jsme do mnoha tutovek nepustili. Spíš tam byly nebezpečné a nepříjemné střely ze šestnáctky, centry ze stran.

Jak moc zápas ovlivnilo vyloučení obránce Vyhlída po hodině hry?

Viděl jsem to přímo ze hřiště a i později z videa. Myslím, že Šimon zahrál balon, ale bylo to padesát na padesát. Když to rozhodčí pískl, už musel dát červenou kartu. Směrem dopředu jsme to měli v deseti těžké, neměli jsme tolik sil, ale vzadu jsme to zvládli velice dobře.

Teď vás čeká domácí premiéra. Bude to před vlastním publikem jiné?

Já se těším na každý zápas ve druhé lize, která je pro mě stejně jako pro další kluky nová. Už proti Táborsku jsme zjistili, že nás čekají těžké zápasy s kvalitními týmy. Soupeři jsou natrénování, rychlí. Tempo je o dost vyšší než v MSFL. V tom je asi největší rozdíl. Jinak taky máme svoji kvalitu. Můžeme bodovat s kýmkoliv.

Jaký bude Prostějov soupeř?

Tým se po minulé sezoně až tolik nezměnil. Přišel tam Honza Silný, na kterého si budeme muset dát velký pozor. Ze Zlína znám i Slámku (Slaměna – pozn. red.). Jinak na papíře vypadá tým slušně. Zápas ale neberu jako derby. V soutěži máme Líšeň, Vyškov, Olomouc B, všechno jsou to podobní soupeři, menší derbíčka.

Co říkáte na to, jak se tým po postupu doplnil?

Je pravda, že v létě přišlo dost kluků. Kádr se musel rozšířit, zkvalitnit. Zatím si to stále ještě sedá. Jsme spolu teprve měsíc. V přípravě jsme ani jednou nehráli ve stejném složení, furt jsme něco zkoušeli, ladili. Různě se to míchalo, točilo. Musíme si na sebe zvyknout. Jsem přesvědčený, že výkony půjdou s přibývajícími koly nahoru.

Po vážném úrazu hlavy v Hlučíně, který se vám stal loni v říjnu, chytáte s pokrývkou. Vypadáte jako Petr Čech. Slyšíte nějaké vtípky, pokřiky z tribuny?

Helmu, kterou jsem měl na jaře, jsem vyměnil za speciální čelenku. Mám zakrytá nejvíc ohrožená místa, hlavně spánek a celý zadek. Doporučil mi ji lékař, ale cítím se v tom lépe, bezpečněji. Dokud budu chytat, budu to pro lepší pocit mít. Klidně do konce kariéry. (úsměv). Jinak na hřišti to nikdo neřeší, samozřejmě z tribun občas něco zaslechnu. V MSFL to bylo horší, ve druhé lize je prostředí kultivovanější. Ale je mi to jedno, nijak to neřeším. Já jsem hlavně rád, že mohu chytat. Blbci se vždycky ozvou a ti normální to neřeší.