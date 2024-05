A má problém. Disciplinární komise zahájila disciplinární řízení s kapitánem druholigové Kroměříže Tomášem Matouškem. Důvodem je surová hra ve 26. kole F:NL proti Spartě Praha B. Domácí třiatřicetiletá opora vážně zranila hostujícího Romana Horáka. Bez fotbalu může být až rok a půl.

Kapitán druholigové Kroměříže Tomáš Matoušek při zápase se Spartou Praha B. | Foto: se svolením SK Hanácká Slavia Kroměříž

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) zahájila s Matouškem řízení i přestože rozhodčí Opočenský po škaredém střetu neodpískal ani faul. Podle sudího došlo ke zranění po nezaviněné srážce hlavami, stejný názor má i Matoušek.

„Po utkání jsem se se díval na záznam, sledoval všechny možné záběry. Zpomaloval si to, zastavoval a viděl, že ruku jsem měl po celou dobu podél těla trefil. Nemohl jsem ho trefit loktem, když jsem měl taky bouli na hlavě,“ uvedl pro Deník.

Z celé kauzy je nešťastný. „Mě strašně mrzí, co se tomu klukovi stalo, ale přísahám, že v tom nebyl žádný úmysl. Celou dobu jsem sledoval balon, když se najednou srazili hlavami. Zatímco já šel do souboje čelem, což je nejtvrdší část hlavy, on dostal ránu na spánek a dopadlo to špatně,“ mrzí Matouška.

Sparta žádá potrestání Matouška a Silného. Hanáci litují hráče, úmysl odmítají

Devatenáctiletý středopolař Sparty B Roman Horák utrpěl vpáčenou zlomeninu lebeční kosti a o víkendu musel být ve vážném stavu operován.

Ani Matoušek ale duel nedohrál. V nastaveném čase byl totiž za zbytečné vražení do sparťana Hranoše vyloučen.

Podle Komise rozhodčích fotbalové asociace (FAČR) měl dostat červenou kartu už v 78. minutě, právě po zákroku na Horáka, na což upozornila v protestu Sparta.

„Případ zákroku Tomáše Matouška na hráče Romana Horáka mohla Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dodatečně otevřít na základě dvou faktorů. V první řadě byl Komisí rozhodčích FAČR přečin ze strany obránce Kroměříže definován jako faul, který splňoval atributy surové hry a kapitán domácího celku měl být za něj vyloučen. Další a to zásadní skutečností pak je, že došlo k naplnění jednoho z předpokladů, které jsou popsány v Disciplinárním řádu FAČR a Statutu DK LFA a umožňují DK LFA dodatečně jednat,“ uvedl v prohlášení šéf disciplinárky Richard Baček.

Matoušek nechápe Spartu: Nebyl v tom žádný úmysl! Hráči jsem poslal zprávu

„Tím je v tomto případě fakt, že disciplinární přečin ze strany hráče Matouška má závažné následky v podobě zranění obránce Sparty Praha B, jenž po faulu utkání nedohrál a skončil v nemocnici, kde musel podstoupit operační zákrok. Jeho doba léčení se bude pohybovat v řádu měsíců, což bylo ze strany jeho klubu doloženo lékařskou zprávou,“ přidává.

Zatímco za hrubé nesportovní chování směrem k Hranošovi by mohl dostat stopku na dvě či tři utkání, za surovou hru s vážnými následky pro postiženého mu hrozí daleko tvrdší trest.

V nejhorším případě si nezahraje až osmnáct měsíců, vyfasovat může i peněžitou pokutou až do výše 250 000 korun.

Disciplinární komise LFA bude Matouškův případ řešit ve spojeném řízení na příštím zasedání. Předběžně zastavenou činnost má totiž kvůli vyloučení ze stejného zápasu.

V letošním ročníku už tak zřejmě sešívaný dres Hanácké Slavie nenavlékne.

Kroměříž je tři kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY poslední, po roce se tak zřejmě vrátí zpět do MSFL.