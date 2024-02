Zainvestovali do kádru, přivedli šest nových hráčů. Vedení fotbalové Kroměříže v zimní pauze udělalo maximum pro to, aby vylepšili podzimní výsledky i umístění, v nováčkovské sezoně se udrželi ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

Fotbalisté druholigové Kroměříže (červenobílé dresy) v posledním přípravném zápase porazili Zlín B 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Jsme sice devět bodů od baráže, naším hlavním cílem ale zůstává záchrana,“ říká s úsměvem trenér Hanácké Slavie Martin Onda.

Třiapadesátiletý kouč převzal tým na konci podzimní části po Bronislavu Červenkovi, jenž zamířil i s asistenty do Zlín.

Onda s Hanáky získal ve dvou podzimních duelech tři body. Na triumf v Prostějově chce navázat i na jaře. Dobře ví, že další úspěchy budou potřeba.

„Body musíme sbírat. Nejsme jediní, kdo má problémy, není v komfortní situaci. Některé týmy jsou na tom ještě hůře. My však celou zimu pracujeme na tom, abychom vstoupili do jara úspěšně a soutěž udrželi,“ pronesl Onda.

Hanáci hlavně v zimní pauze obměnili kádr, přivedli šest nových hráčů.

Největší posilou měl být navrátilec Silný.

Zkušený devětadvacetiletý útočník ale vynechal většinu zimní přípravy, neodehrál ani generálku se Zlínem B a těžko se za pár dnů dá dohromady na úvodní mistrovský duel proti vedoucímu Vyškovu.

„Pořád má zdravotní problémy, ale pracujeme na tom, aby naskočil. Možné je všechno,“ říká Onda.

Naproti tomu další nové tváře jsou na víkendový ostrý start připravené.

„S koncem podzimu jsme hned začali pracovat na tom, aby se kádr proměnil, zkvalitnil. Měli jsme vytipované hráče. Někteří vyšli, jiní ne, ale mančaft je slušný, na úrovni. Má velké předpoklady k tomu, aby soutěž zachránil,“ míní Onda.

„Chceme mít tým, který udrží tempo hry po celých devadesát minut, bude nebezpečný, aktivní a důrazní po celý zápas. To jsou věci, které budou potřeba pro záchranu,“ ví dobře.

Kouč Onda spoléhá hlavně na tvořivého středopolaře Machalíka, kvalitu přinesli i krajní bek Wala s křídelníkem Kiškou, šanci bezpochyby dostanou také Vincour s Martinkem, kteří v Kroměříži hostující z Opavy, respektive z Brna.

Navíc v druholigovém klubu zůstal i defenzivní záložník Kudela ze Slovácka.

Soupiska Kroměříže aktuálně čítá dvaadvacet hráčů, nastoupit mohou všichni.

„Nemáme to rozdělené na základní sestavu a náhradníky. Není to tak, že kdo nebude hrát v prvním zápase, už si nekopne. Tak to není. Chceme mít zastupitelnost. Obraz hry se bude měnit v závislosti na soupeři,“ říká Onda.

Pryč jsou naopak Červenka s Vyhlídem, kteří společně s brankářem Lebánkem a Mazurykem rozšířili hanáckou enklávu v třetiligovém Uherském Brodě, kde působí i Novotný s Votavou.

NA ÚVOD PŘIJEDE LÍDR

V Kroměříži nepokračují ani Stoklásek, Chukwudi a Gonçalves, na jaře budou hrát jinde.

„Změny jsou složitější, my si totiž k sobě jenom tak nikoho nepustíme. Kluci, co ale v zimě přišli, mezi nás zapadli během dvou tréninků. Jsou pozitivní, kamarádští, myslím, že nám pomohou,“ nepochybuje kapitán Hanácké Slavie Tomáš Matoušek.

Kroměříž bude hrát na jaře trošku jinak než pod bývalým koučem Červenkou. V přípravě se jí poměrně dařilo. V Tipsport lize si vyšlápli i na Sigmu Olomouc, zvítězili 2:0.

„Poslední dvě kola jsme hráli víc účelově, abychom získali nějaké body. V přípravě jsme pracovali na herním stylu, rukopis bude malinko jiný,“ přitakává Matoušek.

Hanáci mají před sebou pekelný start. V jarní premiéře se doma v sobotu postaví vedoucímu Vyškovu, pak jedou do Jihlavy, v dalších kolech vyzvou Příbram, Opavu a Líšeň.

„Člověk si nevybere, tak to prostě je. S každým soupeřem musíme v sezoně odehrát dva zápasy. Až po sobotním zápase si řekneme, jestli je výhoda, že začínáme právě s Vyškovem,“ dodal s úsměvem Onda.