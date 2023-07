„Nejvíce se těším na utkání se Zbrojovkou, kvůli taťkovi i na Duklu. Je její dlouholetý fanoušek,“ přiznává s úsměvem ofenzivní středopolař nováčka FORTUNA:NÁRODNÍ Ligy, který pracuje jako učitel na Základní škole Slovan v Kroměříži.

Jak moc vám postup zkomplikoval práci ve školství? Budete vše stíhat?

Snad moc ne. (úsměv) Učím na druhém stupni matematiku a tělocvik. Věřím, že skloubím školu i fotbal a budu vše stíhat.

Vědí vůbec děti či jejich rodiče, že hrajete fotbal za Hanáckou Slávii?

Ano. Většina dětí to ví, u rodičů nemohu posoudit. Děti se občas snaží odpoutat pozornost od tématu hodiny a ptají se na různé věci ohledně fotbalu, ale odpovědi si nechávám až na přestávku. (úsměv) Takže se o fotbale bavíme. Se spousty kluků se potkávám i odpoledne na stadionu, kde mají své fotbalové tréninky, dost jich chodí i na zápasy.

Jak jste prožíval oslavy a postup do druhé ligy?

Oslavy a postup jsem si moc užil. Byla to velká úleva po loňském roku, kdy jsme skončili na druhém místě. Během oslav nebyl žádný odpadlík, celý tým jsme slavili společně až do konce. (úsměv)

Vy jste v minulosti zkoušel štěstí v Jihlavě, ale do druhé ligy jste se dostal až s rodnou Kroměříží. Těší vás to o to víc?

Zkoušku v Jihlavě, která byla asi před třemi lety, považuji již za dávnou minulost. Nikde jinde jsem nebyl. Postup s Kroměříží mě těší samozřejmě více, než by to bylo s jakýmkoli jiným klubem. Hraju zde celý život od přípravek, z tribuny jsem se díval jako žák na semifinále českého poháru s Mladou Boleslaví a jsem rád, že jsem mohl být součástí týmu, kterému se povedlo dostat Kroměříž po dlouhé době do druhé ligy. Klub pořádal od konce května do konce června několik akcí, jako například představení hymny, maskota, oslavy 120 let, takže určitý zvýšený zájem o klub jsem vnímal a doufám, že druhá liga přitáhne spoustu fanoušků na tribuny.

Hanáci s řadou nováčků prohráli v Povážské Bystrici gólem z poslední minuty

Tušíte, co vás ve druhé lize čeká?

Zkušenosti s druhou ligou nemám, ale celkem pravidelně hrajeme v přípravě přátelské zápasy proti moravským týmům z druhé ligy, takže lehkou představu mám. Nejvíce se asi těším na utkání se Zbrojovkou Brno, dále na utkání s Duklou Praha, kvůli taťkovi, který je dlouholetý fanoušek tohoto pražského klubu.

Měl jste vůbec čas si odpočinout, odjet na dovolenou?

Popravdě moc času na odpočinek nebylo. Popravdě na dovolenou jsem ani nestihl odjet, protože školní rok na základní škole skončil až v pátek 30. června, kdy už jsme trénovali. Samozřejmě byl bych rád, pokud by bylo času na odpočinek více, ale zase na druhé straně nebude tak těžké se dostat do dobré kondice, když jsme byli neustále v zápřahu.

Co říkáte na to, že na zkoušku přišlo tolik nových hráčů? Vnímáte zvýšenou konkurenci?

S příchodem nových hráčů na zkoušku jsme všichni nějak počítali. Teď už bude jen na všech nových i starých hráčích v kabině, jak se předvedou, protože nikdo nemá nic jistého a všichni mají jasný cíl a to zůstat v kádru pro FNL, takže určitě se zvýšila konkurence, protože hráčů je více, než volných míst v druholigovém kádru.

Je příprava intenzivnější?

Za sebou máme zatím jenom tři tréninky, já absolvoval jen dva. Oba ale byly docela intenzivní, protože se jedná o úplný začátek přípravy, tak je potřeba na úvod naběhat kilometry a pak řešit herní věci a detaily. Myslím si ale, že letní příprava se nebude o mnoho lišit oproti předcházejícím letům, kdy jsme působili v MSFL. S kondicí problém nemám a možná i díky tomu snáším vysoké letní teploty celkem dobře.