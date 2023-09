„Pro nás je to samozřejmě škoda, ale nezasloužili jsme si vyhrát, protože jsme nehráli dobře,“ uznává domácí trenér Bronislav Červenka.

Jeho tým srazily dvě standardní situace, které se daly v pohodě ubránit. „Z porážky se musíme poučit a příště podat daleko lepší, koncentrovanější a zodpovědnější výkon,“ ví dobře.

Kouč Kroměříže po sobotním duelu nekáral pouze své svěřence, ale i soupeře. „Sigma hrála údržbu. S jejím vystupováním jsem zklamaný,“ prohlásil. „I když mi k ní zdržování nesedí, stejně se prezentovala i v jiných zápasech. Vždycky šedesát minut se pořádně nehraje. Její utkání jsou rozkouskované, na druhé straně dobře vím, že se hraje na body a hostí si poctivě šli za výhrou, kterou ubránili. My jsme nebyli schopní se pořádně prosadit,“ přidává zklamaně.

Olomoucká juniorka uspěla potřetí v řadě a v tabulce se dere nahoru. „Z horké půdy si odvážíme tři body. Řekl bych, že to bylo zasloužené vítězství. Kluci skvěle bojovali, makali jeden za druhého,“ uvedl na klubovém webu hostující trenér Tomáš Janotka.

Olomouci patřily úvody obou poločasů. Béčko Sigmy šlo do vedení po rohovém kopu Langera, po jeho přízemním centru Spáčil ranou po zemi propálil Dostála a bylo to 0:1. „Do zápasu jsme vstoupili špatně. Bohužel jsme při standardce nepokryli hráče a inkasovali, což jsme rozhodně nechtěli, protože Olomouc hraje poctivý fotbal zezadu, nikam se moc nežene a dost zdržuje. Rozhodčí to sice toleroval, mně to ale vadilo,“ přiznává Červenka.

Sigma po vstřelené brance dál aktivně presovala rozehrávku domácích a nepouštěla je na svoji polovinu. Navíc měla další možnosti. Vepřek z rozehraného přímého kopu netrefil branku a po rychlé akci Přichystala zastavila obrana Hanácké Slavie na poslední chvíli Mikulenku.

„V prvním poločase jsme soupeře téměř nepustili do šance, perfektně nám pracovala defenzíva a měli jsme taky několik možností ke skórování,“ říká Janotka.

V závěru první části přišly také chvíle domácího celku. Centr Jelečka minuli Dočkal i Jaroň, na jeho zase nedostali Fulnek s Dočkalem.

Druhou část duelu začala Sigma jako přes kopírák. Po dalším rohovém kopu našel Langer na velkém vápně Šípa, který z voleje překonal Dostála.

„Oba góly byly takové šmudly. Při první brance byl balon ještě dobře trefený, při druhé byl ale míč spíše nahozený a proletěl až do sítě,“ smutní Červenka.

Ten postupně vystřídal čtyři hráče, domácí se ale do velké šance dlouho nemohli dostat. Až v 70. minutě jim pomohlo zranění stopera Sigmy Bednára. Ve zmatku po centru Chukwudiho střídající Jaja smolně tečoval míč do vlastní branky.

Kroměříž vzápětí výsledek srovnala, trefa Chukwudiho ale kvůli ofsajdu neplatila. Tlak Hanácké Slavie rostl, střídajícího Červenku vychytal Digaňa. V závěru měli domácí ještě jednu obrovskou šanci, v 95. minutě střílel Červenka a Chwaszcz tečoval jeho ránu nad branku Sigmy.

„Na konci tam byly ještě dva sporné momenty, po kterých jsme se dožadovali odpískání penalty, ale rozhodčí žádný ze zákroků na naše hráče neviděl,“ dodal Červenka.

Jeho tým čeká další druholigový zápas příští sobotu v Praze na Julisce, kde se postaví favorizované Dukle.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 9. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – SK SIGMA OLOMOUC B 1:2 (0:1)

Branky: 71. Jaja vlastní - 3. J. Spáčil, 49. Šíp. Rozhodčí: Trska - Mokrusch, Šafránková. Žluté karty: Matoušek, Červenka – Slavíček, Mikulenka, Vepřek. Diváci: 947.

Kroměříž: Dostál – Matoušek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček (53. Červenka) – Houser (53. Chwaszcz), Cupák – Jaroň (63. Hrdlička), Kudela (63. Chukwudi), Fulnek (81. Stoklásek) – Dočkal. Trenér: Bronislav Červenka.

Olomouc B: Digaňa – Slavíček, Bednár (70. Jaja), Vepřek F. Uriča – Přichystal (87. A. Uriča), Langer, J. Spáčil, Mikulenka, Šíp (76. Amasi) – Fiala (87. Muritala). Trenér: Tomáš Janotka.