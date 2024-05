Velmi složitou záchranářskou misi nezvládli, fotbalisté Kroměříže po roce opouštějí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU a vracejí se zpět do MSFL. Hanáci jsou první sestupujícím. Doma pouze remizovali s Chrudimí 1:1 a na čtrnáctou Příbram ztrácejí dvě kola před koncem sezony nedostižných sedm bodů.

Stadion Jožky Silného se tak v sobotu večer zahalil do smutku, pohasla i poslední naděje.

„Jsme z toho smutní, ale taková je realita. Věděli jsme, že to bude složité, ale chtěli jsme na jaře uhrát co nejvíce bodů. K tomu jsme ale také potřebovali i ztráty soupeřů, což se nestalo. Přišlo mi, jakoby se tabulka otočila a týmy ze spodku bodovaly víc než ty, co hrají o postup. Úkol byl velký, bohužel jsme ho nezvládli,“ povzdech si kouč Hanácké Slavie Martin Onda.

Moravany poslaly dolů nevyužité šance, tristní koncovka. „Na góly se neskutečně nadřeme. Produktivita byla velmi nízká,“ souhlasí Onda.

„V posledních zápasech jsme si vypracovali více příležitostí než soupeři, ale byli jsme málo efektivní,“ ví dobře.

K tomu se přidaly i jiné okolnosti, jako třeba případ kapitána Tomáše Matouška, kterého po utkání se Spartou B čeká zřejmě tvrdý trest.

Nováčka ale semlely i další věci. Hanáci se navíc na konci sezony potýkají s marodkou, absencemi. Proti Chrudimi nehrálo hned šest hráčů z kádru. Kromě Matouška scházeli Zavadil, Jeleček, Oulehla, Kúdela a Cupák.

„Kluky, co nastoupili, ale musím za aktivitu, snahu pochválit. Pokud bychom byli uprostřed tabulky tak řeknu, že to bylo vyrovnané utkání, pro diváky dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Hráli jsme ale dobře, ale chybělo tomu koření fotbalu, což jsou branky, které bohužel nedáváme,“ posteskl si domácí trenér.

Střelecké trápení proti Chrudimi přerušil alespoň Hrdlička. Zlínský odchovanec se v 56. minutě se krásně opřel do míče a z dvaadvaceti metrů překonal hostujícího gólmana Šeráka. „Jsem rád, že jsme výsledek alespoň vyrovnali a neprohráli,“ uvedl Onda.

Hanáci mohli jít do vedení už ve 4. minutě, Silný ale dorážel z pár kroků vedle. Vzápětí přišel trest.

Na prodloužený rohový kop si naběhl Záviška a poslal míč do sítě. Chrudim pak zahrávala několik dalších rohových kopů a všechny byly velmi nebezpečné. Navíc domácí tyto standardní situace bránili velmi laxně. Spoluhráče podržel gólman Gergela, který vyrazil velmi nepříjemnou střelu Langhamera i prudce nastřelený míč do prostoru malého vápna. Z následného roku pak fantasticky vytáhl přesnou hlavičku.

Domácí gólman měl dál spoustu práce. Dvakrát si na něj nepřišel Mašek. Na druhé straně po centru Waly hlavičkoval Hrdlička.

Druhý poločas začal v poklidnějším tempu. Ještě za stavu 1:0 dostal míč za obranu Mašek, který sám před Gergelou zkoušel lobovat, ale domácí brankář míč přizvedl na horní síť a zachránil tak inkasované brance.

Chrudim si mohla vzít své vedení zpět čtvrt hodiny před konce, ale Mašek trefil jen břevno. V nastaveném čase mířil Čolić z trestného kopu jen do boční sítě.

Fotbalisté Kroměříže mají před sebou závěrečné dvě duely FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Za týden v neděli Hanáci vyzvou v Brně domácí Zbrojovku a sezonu zakončí před vlastním publikem proti Táborsku.

„Nemyslím si, že by kluky bylo potřeba nějak motivovat. Proti Zbrojovce se nehraje každý den. Rozhodně nic nebalíme. Chceme ve dvou utkáních získat co nejvíce bodů a důstojně se rozloučit. Hlavně kluci by si měli uvědomit, že hrají nejen za sebe, ale i fanoušky, klub,“ dodává Onda.