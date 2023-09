Zpackaná první půle a hattrick Petra Kasala zlomily vaz divizním fotbalistům Skaštic na půdě Bzence. V 8. kole v souboji o páté místo o výsledku rozhodla první půle, kdy Hanáci inkasovali pět branek.

Divizní fotbalisté Skaštic (ve žlutém) v sobotu výsledkově vyhořeli v Bzenci. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Byli jsme špatní v defenzivě, utkání nám vůbec nesedlo. Soupeř vyhrál zaslouženě, dával pěkné branky,“ sportovně uznal hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

Divizní Holešov potřetí v nastavení brečel, ztratil body se Stráním

Po bezbrankové čtvrthodině pak domácí pálili jen ostrými.

„Soupeř byl rychlejší, v útoku přesnější, v zakončení důraznější. My tápali v obraně a i proto nám to tam naskákalo. Po přestávce už Bzenečtí polevili, měli jsme šance, o to větší škoda, že jsme výsledek nekorigovali. Je pro nás krutý, snad se z něj ponaučíme a za týden zabereme,“ přeje si Motal.

BZENEC – SKAŠTICE 6:1 (5:1)

Branky: 31. a 38. Zůbek, 34. a 45. a 90. Kasala, 17. Crhan - 41. Menšík. Rozhodčí: Svoboda, 260 diváků.