Po jeho příchodu na Hanou šla výkonnost a výsledky týmu nahoru. „Z posledních čtyř pěti podzimních kol mám velmi dobrý pocit. Předváděná hra měla svou kvalitu, bavila nejen nás, ale i fanoušky a sponzory,“ pousmál se.

Kádr z různých důvodů postupně opustili Mlýnek, Bahounek (oba do Vsetína), Votava (Napajedla), Charuza (z rodinných a časových důvodů přesun do B týmu), Dubický (zvažuje konec kariéry), Lakomý (do Zlína) a Pavelka (asi Přerov nebo Rakousko). „Je to hodně, zasáhlo nám to osu týmu, ale dokážeme se s tím vyrovnat,“ je optimistou Skácel, jenž jako první zařadil do přípravy čtveřici dorostenců. „Za posily považuji návraty po zranění Pospíšilíka a Sklenáře, osloveny máme další tři hráče z regionu do zálohy a útoku. Pokud by to vyšlo, budu spokojen,“ přiznává Skácel.

S přípravou v Holešově začali 12. ledna v domácích podmínkách. „Přestávka byla na můj vkus hodně dlouhá, nejsem na to zvyklý, ale kluci se udržovali, vypadali fajn. Trénujeme třikrát týdně, o víkendu hrajeme zápas a o doplnění kondice se starají individuálně úkoly přes aplikaci. Kluci k přípravě přistupují skvěle, včetně mladých. Jejich přístup se mi líbí,“ vzkázal.

Prakticky již od tohoto víkendu budou každý do startu divizních odvet hrát přípravné zápasy. „Protože naše sestava se bude postupně formovat, nechtěli jsme riskovat proti silným soupeřům. Vsadili jsme tak na protivníky krajské úrovně, kteří nás bezpochyby dokáží prověřit,“ uvedl na vysvětlenou trenér.

I přes mnoho změn si v Holešově nepřipouští, že by na jaře měli problémy se záchranou. Naopak. „Pokud příchody dopadnou, můžeme být i lepší a hrát střed tabulky. Progres ze závěru podzimu se sice na chvíli asi zastaví, ale okysličení kádru nás může posunout opět dál. Chvíli to ale asi bude trvat, aby nově příchozí věděli, jak a co chceme u nás hrát. Výhodou je, že nás je dost, jen musíme opět vytvořit osu mužstva a napojit i vše ostatní,“ dodal trenér Holešova Alois Skácel.

Program přípravných zápasů Holešova

21. 1. Zborovice (14, Kroměříž)

28. 1. Štítná nad Vláří (14, Hulín)

5. 2. Kroměříž B (14, Kroměříž)

11. 2. Kvasice (14 Kroměříž)

18. 2 Brodek u Přerova (14 Hulín)

26. 2. Želátovice (14, Hulín)

4. 3 Luhačovice (10.15, Luhačovice)

11. 3. Napajedla (12, přírodní tráva)