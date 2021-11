Ofenzivně laděná hra Všechovic v průměru přinášela více než čtyři a půl gólu na zápas. Dvakrát z toho dokonce bylo osmibrankové představení. Diváci se tedy rozhodně nenudili.

„Každý chce hrát fotbal, aby bavil diváky. My jsme moc nechtěli hráče svazovat taktikou. Pokyny samozřejmě mají, ale raději vyhrajeme 4:3 než 1:0,“ vysvětluje všechovickou filozofii trenér Petr Zatloukal. „I proto jsme tlačili hráče více dopředu a z toho vznikala okénka vzadu. Prostě věříme, že máme kvalitní hráče do ofenzivy, kteří jsou schopni góly vstřelit,“ dodal.

A nejde vůbec o špatnou cestu. Tatran získal pěkných 21 bodů a umístil se na šestém místě tabulky.

„Měli jsme za cíl, abychom hráli v klidu a pohodě někde kolem pátého, šestého místa. Jsme spokojeni, protože jsme měli i trošku obavy. Tým jsme museli postavit na nohy a byly tam i chvíle, kdy se nám nedařilo,“ vzpomenul Petr Zatloukal hlavně období velké marodky, prohru 2:3 na půdě posledního Holešova a následný výprask 3:5 doma od Bzence.

Poté však přišel nejspíš klíčový zápas celého podzimu, díky němuž Všechovice nakonec splnily stanovený cíl. V Kozlovicích po divokém zápase remizovaly 4:4 a staly se tak prvním týmem soutěže, který adeptovi na postup vzal na jeho hřišti body.

„Je to tak. Ten zápas se nám herně povedl. Celý tým se pak nakopl, najednou jsme zjistili, že můžeme hrát s kýmkoliv. Museli jsme přitom udělat změny, ze kterých jsme měli původně i obavy,“ zmínil Zatloukal hlavně přesun Tomáše Oravy na post stopera. A bývalý útočník už coby střední obránce odehrál zbytek podzimu.

„Už jsme do toho nechtěli zasahovat, dařilo se mu. Nechci ale říkat, že tam zůstane do konce života. Zapadl tam, i pro něj to byla trošku změna. Potřeboval vidět fotbal i z jiné strany,“ nastínil všechovický trenér.

Tatran tak díky skvělému finiši, kdy v pěti posledních duelech nasbíral 11 bodů, přezimuje šestý s minimální dvoubodovou ztrátou na pátý Vsetín a čtvrté Valašské Meziříčí.

V Záhoří tak převládá spokojenost.

Nejlepší střelci:

Petr Plešek – 8

Erik Hrabovský – 6

Radek Skácel – 5