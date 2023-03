Podívejte se! Šlágr přípravy v Baťově ovládlo agilní Strání. Vysoko 4:0

Přípravný duel v lázeňském městě byl dlouho vyrovnaný, přičemž branky padaly až v závěru. Po pěkných kombinacích šli do vedení Holešovští, Luhačovice korigovaly v samém závěru. „Herně to bylo zase lepší, duel z obou stran měl slušnou úroveň. Kluky musím pochválit za přístup a nasazení, ovšem stále to není ono. Jsem ovšem optimista a věřím, že do startu soutěže vše sladíme, hlavně součinnost, náš výkon bude ještě lepší,“ pousmál se Skácel.

I díky dalším nově potvrzeným posilám. Po odchodu sedmi hráčů širšího kádru a čtyř ze základu, se vedení podařilo získat tři nové tváře. K již odtajněnému ofenzivnímu záložníkovi Vilému Gettlerovi přibyli další dva fotbalisté do základu. Z juniorky Zlína přichází vyztužit záložní řady Tomáš Uhřík, v týdnu se pak k týmu připojil, odchovanec a útočník Jakub Mlčák.

ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Kroměříž? Zvolte ho!

„Pět let pracoval a hrál vyšší soutěže v Austrálii, po Novém roce se vrátil domů a zkoušel štěstí v týmech z vyšších soutěží. Nakonec vzhledem k pracovnímu vytížení zvolil návrat domů a pomoc Holešovu, za což jsem rád,“ kvitoval kouč.

Po posledních příchodech se tak zdá být sestava pro odvetnou divizní část kompletní. „Kdyby někdo přišel, musel by to být fotbalista kvalitou do základu. Rozhodně se ještě jedné posile nebráníme. I tak nyní máme dostatečný 16 členný kádr,“ spočítal Skácel, jehož výběr čeká o víkendu generálka s Napajedly.

„Kdy a kde to přesně bude, se zatím i kvůli klimatickým podmínkám řeší. Rádi bychom už zkusili přírodní trávu, ale klidně se může stát, že první kola se budou kvůli počasí hrát na umělce,“ připustil holešovský kouč, jehož výběr nečeká vůbec snadný úvod divizní soutěže – Brno B, Kozlovice či Šternberk. „Začátek bude hodně náročný,“ připustil Alois Skácel.

Fotbalisté Kvasic mají tři nové posily. Koho a jaký cíl si dali pro jaro?

LUHAČOVICE – HOLEŠOV 1:2

Branky: Kovář, Pospíšilík.