„Museli už dnes bohužel odcestovat domů,“ krčil rameny David Chuda. Změna termínu na neděli tak „ochudila“ i tak pěknou atmosféru. Zápas si užila samozřejmě hlavně útočná posila Holešova.

„Hecovačky byly celý týden. Bylo to pro mě fakt těžké, hlavně tady v Přerově. Nasadili na mě partu sedmnácti Holanďanů, o které jsem se musel celý týden starat. To mě dost vyčerpalo,“ zasmál se Chuda.

Vyčerpaně ovšem na hřišti rozhodně nepůsobil. S dvěma góly ze své premiéry v Holešově v zádech odehrál solidní utkání. Ve 44. minutě byl po rohu na správném místě a zblízka uklízel do Kvapilovy brány na 3:1. Gól neslavil, gestem se omlouval.

„Tak nějak po svém jsem to tam levačkou dostal. To byl první pozitivní moment,“ ohlédl se Chuda. „Čekal jsem ale, že to bude z naší strany lepší. Špatně jsme do toho vstoupili a pak to bylo nahoru a dolů, obrovské tempo. Přerov nás dostal tam, kam potřeboval,“ uznal po prohře 2:5.

Po změně stran byla Viktorka nadále lepším týmem, osmým gólem Tadeáše Koryčana v sezoně šla do vedení 4:1, které pak hosté mírnili i díky Chudovi. Ten vedl protiútok, předal Osmolovskyimu, jenž krásnou střelou snížil.

„Pod dojmem vedení 4:1 Přerov zvolnil, z brejku jsme to tam vyřešili velmi dobře a chtěli s tím něco udělat. Soupeř byl ale lepší a vyhrál naprosto zaslouženě,“ smekl David Chuda.

Hřiště opouštěl v 74. minutě za bouřlivého potlesku tribun. „Celý týden mě hecovali fanoušci, byl jsem jako na trní. I v Holešově by chtěli, abychom vyhrávali a já dával góly pořád. Dnes to úplně nevyšlo,“ dodal střelec.

Derby bude mít grády

„Holešov nehrál špatně. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Náš kamarád dal gól, na další nahrál, my jsme přesto vyhráli 5:2. Tak jsem si to představoval a nakonec se to vyplnilo,“ hodnotil domácí trenér David Rojka.

Za zmínku ovšem pochopitelně stojí i aktuální forma Přerova. Čtyři výhry v řadě, skóre 21:11 (jen o jeden vstřelený gól horší než druhé Hranice – adept na postup), třetí místo v tabulce a hlavně zápas co zápas viditelný progres mladého Rojkova týmu. To vše dělá z Viktorky nečekaně černého koně soutěže.

„Už ztrácíme jen tři body na Kozlovice, doufám, že v derby bude o co hrát. Ten náboj bude velký. Daří se nám směrem dopředu, gólů jsme za poslední čtyři zápasy dali šestnáct,“ připomněl Rojka.

To Kozlovice poprvé v sezoně na Nových Sadech padly (1:4), doma bude 9. října (15.00) Viktorka, bitva o Přerov by mohla mít velké grády i návštěvnost.