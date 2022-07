„Nemám informaci, že by měl někdo skončit, proto jsme ani nikoho nehledali. Klidně se může stát, že do nové sezony půjdeme v nezměněné sestavě. Má svou kvalitu, je konkurenceschopná,“ vnímá Lukáš Motal, hrající kouč šestého celku uplynulého ročníku divize E.

Na prvním seznamovacím tréninku měl 16 hráčů, o moc větší kádr ale mít nebude. „Možná o dva tři hráče,“ spočítal kouč, který by se malému oživení kádru nebránil. „Týmu věřím, ale není špatné jej okysličit. Přijít by ale musel top hráč, na krajní post, nebo do útoku, ale takových na trhu moc není. Ani žádného nemám v merku,“ pousmál se Motal.

Sází tak na výhodu sehraného kádru, ve kterém budou opět vynikat osobnosti. Zejména kanonýr Zdeněk Konečník. „Byl na tréninku a je natěšený na sezonu. Hlavně aby mu drželo zdraví. O konci zatím neuvažuje,“ řekl hrající kouč, který také neplánuje skončit. „Jsem rád, že můžeme spolu hrát. Dokud budu zdravý. I nadále mi tak bude dělat asistenta Roman Čihal. Oba jsme spokojení.“

Sérii přípravných zápasů odstartují Skaštičtí v neděli doma se Slušovicemi, 23. července pak vyzvou Lipovou. „Ostrá generálka pro nás bude pohárový duel v Přerově. Los nám v tomto směru úplně nepřál, Hanáci nám totiž moc nesedí, ale pokusíme se překvapit. Rádi bychom dostali do Skaštic v rámci Mol Cupu věhlasnější mužstvo. Na vítěze bude čekat Prostějov,“ upřesnil Motal.

Novou sezonu jeho svěřenci odstartují doma derby se Vsetínem, pak zajíždí do Šternberku a následně vyzvou HFK. „Los je schůdný, je to začátek, všichni se budeme otrkávat. Vsetín vyrukuje s novým trenérem, Šternberk je nováček. Úvodních pět šest kol napoví. Začátek je důležitý, od něj se odvíjí zbytek sezony,“ uvědomuje si trenér Skaštic.

A jaký má před sebou cíl? „Minimálně zopakovat umístění z uplynulého ročníku. Tedy držet se v klidném středu tabulky, bez starostí se záchranou. A v neposlední řadě předvádět dobrý fotbal, bavit sebe i diváky. Postupovat určitě nechceme, vyhrát každý zápas ale ano!“ dodal odhodlaně Lukáš Motal.