Kanonýr Jan Silný bojuje o místo v kádru slovenských Zlatých Moravců, záložník Michal Cupák trénuje v druholigové Jihlavě.

„Klukům jsme dali svolení. Je to pro ně šance a dobrá příležitost ukázat se. Uvidíme, co se z toho nakonec vyvrbí,“ říká trenér Kroměříže Bronislav Červenka.

Zatímco Silný s Cupákem se mohou na Hanou vrátit, známý třiačtyřicetiletý kouč už nemůže počítat se službami Lukáše Motala, Dominika Krhuta a Adama Dvořáka.

„Motal šel do Skaštic, Krhut zamířil do Rakouska a Dvořák bude hrát v Kvasicích,“ informuje Červenka.

Vedení Hanácké Slavie tak nyní dává do kupy nový tým. Kroměřížští se pokusí mužstvo oživit především mladými a ambiciózními kluky ze Zlína, Slovácka či Olomouce.

„Některé hráče máme vytipované. Ti by měli přijít do přípravy. Po deseti dnech si to zanalyzujeme a řekneme si, kdo u nás zůstane a kdo ne,“ říká Červenka.

Přední tým MSFL, který skončil v minulé sezoně na čtvrtém místě, odstartuje letní přípravu 4. července. Hned za dva dny se pak na hřišti v Těšnovicích utká s juniorkou Zlína. V červenci budou Hanáci trénovat každý den.

Bývalý hráč Ostravy, Drnovic nebo Uherského Hradiště bude svěřence pouze pozorovat, neboť má problémy s kolenem a za měsíc ho čeká operace křížového vazu. Fotbalistům Újezdce tak na podzim určitě nepomůže.

„Domluvili jsme, že budu pokračovat až od jarní části,“ uvedl Červenka.

Sobotní oslavy Sokola v Újezdci si ale ujít nenechal. Do utkání s ligovým Zlínem ale nezasáhl, zahrál si raději v předzápase bývalých hráčů a starých pánů.

„Bylo to bez kontaktu, takový srandamač. Osmdesát minut jsem si zaběhal,“ líčí mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku.

„Zdravotně na tom nejsem úplně dobře, z dovolené jsem se totiž vrátil nachlazený. Proto jsem se nechtěl pouště do žádných větších akcí,“ dodal s úsměvem.