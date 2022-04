Když vše vypuklo, se žhavým aspirantem na postup do nejvyšší ukrajinské soutěže se nacházel na soustředění v Turecku. „Kdo v té době pobýval mimo Ukrajinu a nebyl voják, tak se do země vracet nemusel. Kdo naopak zůstal a měl mezi 18ti až 60ti lety, tak musel zůstat na Ukrajině,“ přiblížil Labancz všeobecnou mobilizaci vztahující se k 24. únoru.

Semenyna místo plánů na postup do ukrajinské Premier League musel řešit, kde na jaře vlastně bude hrát. Jelikož do České republiky nuceně zavítala jeho manželka s rodinou, nebylo co řešit. „V Karpatech měl profi smlouvu, kterou musel ukončit, klub mu bez problémů vyšel vstříc. Pak ukončil působení s ukrajinským svazem, následně se to řešilo s FAČR. Vše proběhlo za dva tři dny, nenastaly žádné komplikace,“ vysvětlil místopředseda Holešova.

Holešov je pěkné město, divize tam patří, míní Janalík. Proti Strání čaroval

Zkušený středopolař díky fotbalu a pomoci divizního klubu měl v České republice snadnější adaptaci. „Hledali jsme mu bydlení, s kluky z oddílu jsme dohromady dali správcovský byt – vymalovali jsme, kamarád zařídil kuchyň, další položil koberec. Od tohoto týdne navíc začne pracovat.“

Působení ukrajinského fotbalisty si zatím v Holešově nemůžou vynachválit. „Pro nás je to rozdílový hráč, ve všech směrech s ním panuje spokojenost. Navíc to je extrémně skromný kluk,“ libuje si Labancz. „Pro tým má obrovský přínos – je platný při rozehrávce, skvěle rozdává míče. Výborně vypadá i po fyzické stránce. Do kabiny zapadl. Může předávat zkušenosti, na první pohled jsou hodně vidět,“ velebí 33letého borce hlavní kouč Holešova Martin Malík.

Zkušenosti má rozhodně na rozdávání, Semenyna téměř 250 zápasů odehrál ve druhé nejvyšší ukrajinské soutěži. Rok a půl navíc strávil v prvoligovém FK Olimpik Doněck, kde absolvoval 21 utkání. „Rozhodně jde vidět, že hrál ve vyšších soutěžích. Vzhledem k věku by po něm asi klub z vyšší soutěže nesáhl, ale věřím, že má na druhou českou ligu,“ míní Petr Labancz o bývalém hráči PFK Nyva Ternopil, FK Krystal Cherson, MFK Mykolajiv, nebo FK Helios Charkov.

Podívejte se: Holešov díky skvělému brankáři Janalíkovi otočil duel ve Strání

Dosud největší bariérou zůstává komunikace, se kterou hodně vypomáhá Edvard Vasiljev, český útočník s kořeny z ruského Uralu. „Pokud je delší komunikace, musíme to tlumočit přes hráče, nejvíce vypomáhá právě Eda, někdy něco pochytím i já,“ směje se Malík. „Jazyk však představuje bariéru, trochu to v tomto ohledu vázne. Nemyslím si však, že by to kvůli tomu během zápasů neklapalo,“ věří kouč holešovské lavičky. „Ve druhém jarním kole ve Strání hrál vážně skvěle,“ doplňuje trenéra Holešova Petr Labancz, jenž ocenil výkon Semenyna při důležité výhře 2:1.

Novou posilu chválí také brankář celku z Kroměřížska Radek Janalík. „Dokáže podržet balon, rozhodnout zápas. Proti Strání předvedl dva krásné centry, má výbornou kopací techniku. Na tuto soutěž je rozdílový hráč. Je dobře, že se povedlo ho k nám dostat. Pomáhá nám,“ zdůrazňuje Janalík.

Pomůže Holešovu i k vytoužené záchraně?